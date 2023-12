Jonatan Viale se burló de C5N tildando de "extra" al taxista que entrevistaron y Jorge Rial salió al cruce

En medio de las repercusiones por las primeras medidas económicas que puso en marcha el gobierno de Javier Milei, desde C5N salieron a la calle a buscar testimonios y un móvil con un presunto taxista generó críticas en las redes sociales, con varios usuarios que acusaron a la señal de noticias de usar a un actor para desprestigiar al flamante mandatario. En esta sintonía, Jonatan Viale se rió del asunto tildando de "extra" al entrevistado, y Jorge Rial salió indignado al cruce de su colega.

Lo que llamó la atención del móvil en cuestión de C5N fue el momento en que el hombre sale de escena entre risas, segundos después de haberse quebrado en llanto por las directivas de ajuste del nuevo gobierno.

Este jueves, desde la pantalla de C5N en su programa Argenzuela, Jorge Rial arremetió contra Jonatan Viale por burlarse del testimonio del hombre de 73 años que fue consultado en una estación de servicio.

"La verdad Joni, nos conocemos hace mucho, esta debilidad por meterte con los laburantes. No está bien. Estás cagándote en el laburo de una compañera, pero en el dolor de una persona. Vos sabés de dolor Joni, me extraña que no tengas empatía por eso", se despachó Jorge Rial en contra de Jonatan Viale.

Luego, desde el mencionado ciclo de C5N mostraron el detrás de escena de la entrevista que generó desconfianza, y el conductor persistió en la veracidad de la nota al hombre que se descargó por la situación económica.