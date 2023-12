Las tiernas palabras de Nicole Neumann a Manu Urcera al decir sus votos

La de Nicole Neumann y Manu Urcera fue la boda más anunciada del año y tuvo de todo: reencuentros, fotos reveladoras, sorpresas y un gran anuncio, ya que la modelo y el piloto de carreras confirmaron que están esperando un hijo juntos.

A pura emoción, Nicole Neumann cerró este año intenso y complicado con un buen balance y lo más importante es que logró encontrar un punto de equilibrio en la relación con su hija Indiana en medio de su guerra eterna con su ex, Fabián Cubero. Pero en todo momento, Nikita contó con el apoyo de Manu Urcera, y así lo hizo notar a la hora de decir sus votos.

"Dicen que una de las frases que ella dijo en el momento de los votos fue muy emotiva. Sabemos que venía pasando momentos difíciles que conocemos todos”, contó Paula Varela en Socios del espectáculo, al repasar la hermosa boda de la modelo.

¿Qué dijo la blonda sobre el padre de su futuro hijo ante sus invitados? “Cuando yo estoy mal, él me abraza y me dice, 'confía en mí, que todo va a estar bien'”. “Esa fue la frase que ella dijo en los votos", aseguró la panelista de El Trece.

Nicole Neumann y Manu Urcera en la romántica ceremonia de su boda. Instagram Manu Urcera.

Y Varela agregó un dato sobre Urcera que le da contexto a las dulces palabras de la modelo: "Me dijeron que él está muy encima de Nicole, muy protector, muy conteniéndola, viendo que ella necesita".

El enojo de Nicole Neumann con uno de sus invitados famosos

Además de enojarse con los periodistas que le arruinaron la primicia de su embarazo, Nicole Neumann se ofuscó con Robertito Funes Ugarte. Porque su amigo filtró información sobre la fiesta que ella quería resguardar del dominio público.

“Yo me mandé la macana. Pía Shaw me pidió la invitación, y como ya había circulado por todos lados, se la mandé”, expresó el conductor del programa La noche de los ex Gran Hermano, al hacer su mea culpa.

La pareja se casó el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz. Instagram.

“Adentro estaba el adjunto con el mapa y un programa tomó la imagen con el código, y Nicole con justa razón se enojó”, comentó Funes sobre el altercado que desencadenó el conflicto con la Nicole al develar la ubicación donde se llevaría a cabo la fiesta.