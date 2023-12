El alarmante mensaje de Silvina Escudero que generó preocupación en las redes

Silvina Escudero generó preocupación en los últimos días luego de compartir algunos posteos en sus redes sociales. La bailarina se mostró muy reflexiva y confirmó no estar transitando un buen momento en lo personal.

Como era de esperarse, su mensaje despertó una ola de especulaciones. Muchos aseguraron que el difícil momento personal de la morocha tiene relación con una crisis que estaría atravesando con su marido, con quien se casó en agosto de 2022.

"Quiero agradecer los mensajes amorosos de todo este tiempo. Mi comunidad instagramera es lo más, me llenaron de mensajes tiernos y ayuda a salir de los momentos malos", agregó.

Silvina Escudero junto a Federico.

"Los que me siguen hace tiempo saben que soy una mujer muy reflexiva, que siempre se queda con lo importante que para mí son los vínculos en la vida que uno tiene, que ha sembrado toda la vida y que hoy cosecha", expresó.

"Esa gente que no te abandona en tu peor momento porque cuando estamos bien estamos todos y cuando estás en el piso nada más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa", finalizó la bailarina.

Tras las repercusiones de sus dichos, fue Estefi Berardi quien contó detalles de la charla que mantuvo con Silvina y que su malestar no tiene que ver con una crisis matrimonial.

"Le escribí y me dijo que no estaba separada pero que estaba pasando por un mal momento personal. Aún no se siente lista para contarlo", informó la panelista en el ciclo Mañanísima (El Trece).

"No quiero hablar demasiado pero sí estoy pasando un momento difícil, muy complicado que no tiene que ver con mi matrimonio", respondió Escudero ante la consulta de la periodista.