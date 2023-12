Roberto Funes Ugarte contó por qué Nicole Neumann se enojó con él y casi se pierde la boda

Las relaciones humanas no son sencillas, suelen tener sus altibajos, así también como sus momentos cúspides. El ser humano no es perfecto y en esta imperfección suele cometer errores que pueden que le pueden costar muy caros. Sobre todo, si se tratan de figuras del medio, debido a que en este ambiente, todo malentendido se amplifica.

Este fue el caso de Robertino Funes, que a raíz de su enorme equivocación estuvo a un hilo de perder su asistencia en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera. El periodista tuvo una actitud desacertada que pudo traerle graves consecuencias. Sin embargo, logró surfear las olas y lograr una conciliación.

La vocación del periodista no es tarea sencilla, ya que las tergiversaciones y las malas interpretaciones de las declaraciones públicas pueden ocasionar pleitos inesperados. Lo importante en este universo es clarificar los sucesos que pueden tornarse engorrosos y reconocer los errores que se pueden llegar a cometer por el afán de brindar una primicia.

En este contexto, Robertino admitió que la pifió con Nicole Neumann y exteriorizó su reflexión acerca de lo sucedido. Lejos de desentenderse de lo acontecido, el comunicador se hizo cargo de su mala gestión. “Yo me mandé la macana. Pía Shaw me pidió la invitación, y como ya había circulado por todos lados se la mandé”, expresó el conductor del programa La noche de los ex Gran Hermano.

“Adentro estaba el adjunto con el mapa y un programa tomó la imagen con el código, y Nicole con justa razón se enojó”, comentó Funes sobre el altercado que desencadenó el conflicto con la Nicole Neumann al develar la ubicación donde se llevaría a cabo la celebración del matrimonio.

Con el fin de hacer público su mea culpa el periodista aseguró que suele mantenerse firme ante las reglas del medio, sin embargo, en esta oportunidad su descuido ocasionó la bronca de Neumann con justa razón. “No soy de hacer eso de no cumplir con los códigos, pero bueno. Se enojó”, sostuvo Robertino.

A pesar del cortocircuito que atentó contra su participación en la boda, el conductor concluyó: “Soy amigo de Nicole desde hace muchos años. Le voy a regalar algo que le había prometido hace rato”.