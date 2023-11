La dura confesión de Majo Martino tras separarse de Locho Loccisano: “Nunca más alguien de…”

Durante la estadía en el Hotel de los Famosos cupido flechó a Majo Martino y a Locho Loccisiano. El amor obnubiló a los participantes, que luego del reality continuaron construyendo su vínculo sentimental. Sin embargo, el final de esta historia dejó un sabor amargo para ambos.

Tras un año de relación, Majo Martino y Locho decidieron transitar por diferentes caminos. La ruptura de la pareja alertó a los rumores y comenzaron a trascender diversas versiones en torno a su separación, que hasta la actualidad, no se conocen con certezas los motivos del alejamiento.

Para anunciar su desunión, la periodista y el modelo decidieron comunicarlo por medio de sus redes sociales con mensajes similares. “Majo Martino y yo queremos compartir con ustedes que hemos decidido tomar caminos separados en nuestras vidas. Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento”, escribió Locho en una de sus historias en Instagram.

A pesar del amor que ambos sintieron, todo indica que la ruptura no se dio en buenos términos y que ambos tienen asperezas por limar. En medio de la polémica mediática que generó este suceso, Majo Martino optó por salir a hablar y realizó una fuerte confesión.

En el programa Mañanisima la panelista brindó su opinión respecto a las continuas separaciones que se están produciendo en el mundo del espectáculo. “Es horrible separarse, estás en una tristeza constante. Por eso digo, nunca más con alguien del mundo del espectáculo”, afirmó Majo.

“Mi ex dijo en un streaming que se había encarado a una chica en un boliche, la semana que nos separamos. Yo no sufro igual pero decirlo. Yo no lo diría por respeto a él. No quiero decir por qué me separé porque yo sí lo respeto mucho“, admitió la comunicadora.

Respecto a la tristeza que provoca la disolución de un vínculo amoroso, Martino detalló cómo fue el momento de la despedida con Locho. “Cuando nos separamos, yo lloré primero y después se puso a llorar él, nos despedimos con lágrimas en los ojos”, concluyó la panelista.