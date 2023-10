El escandaloso motivo por el que se separaron Majo Martino y Locho Loccisano

Sin duda, una de las sorpresas en el mundo del espectáculo en los últimos días fue la noticia de la separación de Majo Martino y Locho Loccisano, a quienes se los veía muy bien y muy enamorados.



“Majo y yo queremos compartir con ustedes que hemos decidido tomar caminos separados en nuestras vidas. Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento”, expresó Locho Loccisano, al comunicar la separación.

Majo Martino y Locho Loccisano están separados.



“Uno de los objetivos míos personales es que dejen de escribir: ‘¿Y majo?’, porque me resulta realmente intolerable tanto en redes como en persona. Gracias”, agregó el ex participante de El Hotel de los Famosos.



Por su parte, Majo Martino también habló en las redes sociales ante las reiteradas consultas. “Mi gente linda, este mensaje es para ustedes que no dejan de preguntar qué pasó con Locho. Quiero contarles que nos separamos. Decidimos hacerlo aún amándonos, pero creemos que es lo mejor para nosotros en este momento de nuestras vidas, aunque duela”, comentó.



“Espero que sepan entender los tiempos de poder decirlo, pero a veces primero uno tiene que internalizar y procesar la idea para poder comunicarla. Quiero agradecerles el apoyo y el amor que tienen y tuvieron siempre con nosotros. Nos han hecho muy felices”, añadió la periodista.

Revelaron el motivo de la separación de Majo Martino y Locho Loccisano.



Ante esta situación inesperada, Yanina Latorre contó en LAM cuál fue el escandaloso motivo que llevó a Majo Martino y a Locho Loccisano a tomar la decisión de separarse. “Él es muy pollerudo. Ella le decía qué hacer todo el tiempo, con quién estar, a dónde ir, mucha indicación le daba. Ella era la famosa de la pareja y la que manejaba lo que pasaba con la relación y con él todo el tiempo”, reveló.



“Parece que ella era muy mandona con él y era sobre todo un tema de convivencia su separación. Por eso, ella se fue a París con la hermana apenas terminaron de cortar. Él no estaba cómodo con que ella le dijera todo el tiempo qué tenía que hacer. Me dijo que se cansó de ser un pollerudo”, concluyó la panelista del programa de Ángel de Brito.