Locho Loccisano rompió el silencio y habló sobre su separación con Majo Martino: "Se merece..."

Otra separación más se sumo en estos días a la lista de las rupturas del año y es la de Locho Loccisano y Majo Martino. La novedad se dio a conocer en los últimos días. La pareja se conoció en la primera temporada del programa El Hotel de los Famosos (de Eltrece) y estuvieron juntos por más de un año y medio.

Tras varias especulaciones que comenzaron a circular en lo que respecta a esta ruptura, este jueves Locho se sinceró en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y dio detalles de su separación.

Mirá lo que dijo Locho Loccisano sobre su separación con Majo Martino

"La mejor con Majito, nos seguimos amando y respetando como el primer día. La verdad que es la primera vez que es una separación tan madura en mi vida, entonces eso lo hace un poco más fácil todo", expresó el comediante.

El cronista del programa de Ángel de Brito le consultó al mediático si se trata de una separación definitiva o si la puerta sigue abierta para una reconciliación, a lo que Locho Loccisano contestó: "No leo el futuro, pero al parecer no porque viste también cuando cortas bien, acá no quedó nada pendiente para hablar, estamos re bien".

La pareja se conoció en "El Hotel de los Famosos". Créditos: Instagram Majomartino.

Asimismo, el influencer contó cómo fue se dio la ruptura con Majo Martino: "Nos separamos bien, hablado, súper charlado durante un tiempo; no es que fue de un día para el otro". Loccisano también aclaró que entre ellos no hay "ninguna bronca" ni tampoco "ningún rencor".

Además, el humorista se refirió al comunicado que compartió junto a su expareja por su separación esta semana y explicó que le pidió a la periodista publicar el escrito en sus redes sociales ya que sus seguidores lo atosigaban preguntándole sobre ella. "También uno para hacer un proceso de una separación necesita un poco de espacio", agregó el influencer.

"Hubo un desgaste, como la vida y las parejas. Pero re bien, es una mujer increíble, la sigo amando, se merece al mejor hombre del mundo, o lo que ella desee", cerró diciendo Locho Loccisiano.