Falleció el periodista Edi Zunino

El periodismo está de luto. Este jueves Edi Zunino, periodista político y director de la Revista Noticias, falleció a sus 60 años. El comunicador padecía de cáncer. La noticia fue confirmada por Jorge Fontevecchia, propietario de Editorial Perfil, donde Zunino se desempeñó como secretario general de redacción.

"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edu Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", contó Fontevecchia durante una entrevista en vivo en Radio Con Vos.

El periodista tenía cáncer. Créditos: Instagram Edizunino.

Luego de quedar en absoluto silencio, Jorge agregó: "Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste".

"Edi era un chico, era el famoso que se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de Cavalieri en el Sindicato de Comercio, me acuerdo eso perfectamente con veintipocos años", contó Fontevecchia.

Zunino junto a Marcela Pagano. Créditos: Instagram Edizunino.

Edi Zunino se destacó en la comunicación al haber dirigido Revista Noticias y también el diario Perfil. Asimismo, en los últimos años participó en programas de América TV y A24.

Colegas y políticos se despiden de él a través de las redes sociales. "Despedimos hoy a Edi Zunino, un gran periodista y un enorme ser humano. Mis condolencias y respeto a su familia, compañeros y amigos", fue el mensaje que compartió el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey en X (@UrtubeyJM).

