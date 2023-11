Los desopilantes memes tras el debut de Wanda Nara como cantante

Wanda Nara se lanzó como cantante. El estreno de Bad Bitch es el puntapié inicial de la carrera musical de la mediática. El tema, que no llega a los 2 minutos, se encarga de dejar en claro quién es la verdadera "bad bitch". Rodeándose de joyas, carteras y voluptuosos hombres que bailan a su alrededor, Wanda declara: "Siempre consigo todo lo que quiero".

En YouTube, los recepción de la canción no fue muy buena: "Lo voy a poner de alarma, así me despierto antes de que suene", "Hay talento, solo falta saber en qué", "Ni al mismisimo Luis Alberto Spinetta se le hubiera ocurrido tal genialidad lírica. Me transportó al mundo onírico rodeado de maleza y hadas del bosque. Gracias Wanda", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, los memes tampoco tardaron en transformarse en tendencia.