Carla Peterson sorprendió con una foto junto a su hermana y estallaron las redes por el parecido

Carla Peterson se encuentra transitando un excelente momento laboral. La actriz está abocada al rodaje de la adaptación audiovisual para Netflix de El Eternauta, encabezada por Ricardo Darín. Asimismo, la rubia planifica volver a las tablas el año próximo bajo la dirección de Matías Feldman.

A pesar de su ajetreada vida profesional, Carla Peterson se hizo un espacio para recibir y compartir con su entrañable hermana Fernanda, quien hace mas de veinte años se instaló en Italia y ahora vino de visita en Buenos Aires.

Con la felicidad a flor de piel por el encuentro fraternal, la artista quiso compartir su emoción con sus fanáticos. A través de su cuenta personal de Instagram, Carla publicó una secuencia de foto junto a su hermana menor.

El posteo de la actriz generó enorme revuelo entre sus seguidores, ya que es evidente el inmenso parecido físico entre ambas. Las dos posaron a cara lavada y el parecido denota en el color de ojos y el tono de cabello. Pero, la mayor similitud se encuentra en sus facciones, como si fueran dos gotas de agua.

Conmovida por la alegría de la visita de su pariente, la artista escribió un sentido mensaje dedicado a Fernanda. La rubia exteriorizó su sentir y desplegó toda su ternura en un posteo donde explica como su hermana funcionó como monumental sostén en los inicios de su carrera.

“Nan y Poi. Mi hermana y yo. Mi sorellina. La primera que apostó por mí. Ella me descubrió y siempre me apoyó cuando jugábamos, en casa yo era la actriz ella me aplaudía y me daba besos. La primera vez que actué en el patio del colegio. Se escapó y me brazo en medio de la muestra de educación física”, manifestó Peterson en su red social.

Para concluir, la pareja de Martín Lousteau admitió: “Ese abrazo tal vez fue la muestra de confianza en mí que necesitaba para hacer lo que soñaba. Lo que no sabe es que ella es mi ídola. Y que cada vez que nos vemos me hace tan feliz. Y que cuando se va empiezo a hacer planes para volver a verla. Obvio que nos seguimos peleando como cuando éramos chicas . Eso que sólo las hermanas sabemos qué pasa, y al segundo nos estamos riendo. Mi hermana es la mejor! Es genial, divertida y brillante. La quiero y no hay distancia que nos separe. Ella está siempre en los momentos fundamentales. Con su sonrisa gigante”.