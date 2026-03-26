Internacional: el actor de una de las sagas más taquilleras del cine confirmó que será papá por primera vez

El reconocido actor y su esposa compartieron una romántica sesión de fotos con la ecografía en mano para anunciar la dulce espera: los detalles.

La noticia explotó este jueves en las redes sociales y dejó a millones de fanáticos emocionados. Uno de los actores más codiciados de Hollywood acaba de dar el paso más importante de su vida personal.

Con una estética impecable en medio del campo, donde se lo ve inclinándose para besar el vientre de su esposa vestida completamente de blanco mientras sostienen una ecografía, la pareja anunció que están esperando a su primer hijo. El posteo se volvió viral en cuestión de minutos, impulsado por el misterio y la divertida frase con la que coronaron la publicación.

Se trata de Taylor Lautner (34), el hombre lobo Jacob Black de Crepúsculo, y su esposa Tay Lautner (29). Haciendo gala del particular sentido del humor que los caracteriza por compartir exactamente el mismo nombre, los futuros papás escribieron en Instagram: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?”, confirmando de esta manera que la familia se agranda.

Un amor de película image La sesión de fotos que cautivó a fanáticos y nostálgicos. IG @taylorlautner La historia de amor entre el actor y Tay Dome ocurrió en 2018 y la celestina fue Makena Moore, la propia hermana de Lautner. El vínculo avanzó a pasos agigantados: blanquearon el romance ese mismo año y, tras casi tres años de relación, el actor le propuso casamiento en noviembre de 2021. Finalmente, dieron el "sí, quiero" el 11 de noviembre de 2022 en una ceremonia íntima en California.

image Los Lautner serán tres. IG @taylorlautner Lautner venía manifestando públicamente sus ganas de tener hijos desde 2016. Por su parte, la joven de 29 años había confesado a Us Weekly a principios de este 2024 que la maternidad estaba en sus planes, aunque no ocultó sus temores respecto a la crianza: “A veces nos ponemos un poco nerviosos. ¿Cómo criamos hijos que puedan expresarse o sentir que pueden hablar con nosotros? Eso me asusta”, admitió con total sinceridad.