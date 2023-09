Todos los famosos que fueron al avant premiere de No me rompan

Este martes, en el DOT, se realizó la avant premiere de No me rompan, la película que estrenará este jueves en todos los cines, protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz. La alfombra roja estuvo llena de famosos que no se quisieron perder el estreno.

Este filme, dirigido por Azul Lombardía, narra la historia de Angela (Carla Peterson) y Vera (Julieta Diaz), dos mujeres a punto de explotar por las presiones diarias. Luego de conocerse en un grupo de manejo de ira, terminarán trabajando juntas para desenmascarar a un gurú que promete la belleza eterna, en un plan repleto de enredos y situaciones hilarantes.

Dentro del elenco también participan el actor peruano Salvador del Solar, Martín Garabal, Esteban Lamothe, Celina Font, Jazmín Rodríguez Duca, Lalo Rotaceria, Alfonso Tort, Maitina de Marco, Brenda Kreizerman y las reconocidas Nancy Dupláa y Cecilia Dopazo.

Mirá el video de los famosos que fueron al avant premiere de No me rompan

Mirá las fotos de los famosos que fueron al avant premiere de No me rompan

Cecilia Dopazo, Julieta Díaz, Carla Peterson y Nancy Duplaá.

Julieta Díaz es una de las protagonistas del filme.

Martín Lousteau acompañó a su esposa Carla Peterson

Sebastián Wainraich pasó con toda la onda por la alfombra roja.

La alfombra roja tuvo momentos muy divertidos.

Algunas de la actrices fueron acompañadas por sus familias.

María Eugenia Tobal también dijo presente.

Romina Ricci acompañada de Margarita.

Griselda Siciliani también pasó por el avant premiere, acompañada de su hija Margarita.