El periodista Gustavo Méndez confirmó que el piloto ya está de novio con la artista y el protagonista decidió hablar al respecto.

Franco Colapinto se encuentra haciendo un trabajo de primer nivel en el equipo Alpine de Fórmula 1 y este fin de semana se subirá al monoplaza para dar los primeros giros en Japón. Durante la semana se habló sobre un supuesto romance con Maia Reficco y él decidió sincerarse.

Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, expresó durante la semana que ambos ya están de novios: "Me acaban de decir que Maia Reficco va a acompañar a Franco Colapinto al Gran Premio de Japón. Franco Colapinto está muy enganchado con Maia Reficco, subieron de nivel. Ya son novios y fue presentado a la familia".

En una reciente entrevista con el periodista Juan Fossaroli, el piloto argentino desmintió esta versión y soltó una frase letal: "Estoy solterísimo... Los periodistas inventan muchas bolu... Les gusta vender", subrayó. También aclaró en tono de broma que "el chisme me gusta, pero cuando es mío no me gusta tanto".

Franco Colapinto habló sobre su situación sentimental Franco Colapinto rompió el silencio tras los rumores de romance con Maia Reficco: "Estoy..." Juan Fossaroli bromeó con la situación y expresó: "Yo vine tempranito para ver con quién llegabas y llegaste solo... Franco tiene compromisos, estuvo en el simulador, llegó a Japón con el tiempo justo. Está muy tranquilo, enfocado en su carrera, así que los que inventan cosas..."