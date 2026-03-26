Tras sumar puntos en China, Colapinto se puso un objetivo para el GP de Japón: "Queremos pelear por puntos"

Se viene un nuevo fin de semana de Fórmula 1 y Franco Colapinto tiene un solo objetivo para el Gran Premio de Japón : repetir lo hecho en China, donde sumó su primer punto como piloto de Alpine , y seguir mejorando su rendimiento de cara a la carrera en el mítico trazado de Suzuka.

La actividad para el pilarense comenzará este jueves a las 23:30 (hora de Argentina) con la FP1 y unas horas más tarde (3:00 del viernes) disputará la segunda tanda de entrenamientos libres. Luego, el viernes a las 23:30 completará la última sesión de prácticas antes de la prueba de clasificación del sábado a las 3:00. Finalmente, el domingo a las 2:00 se llevará a cabo el GP de Japón .

Antes de subirse al auto para darle inicio a la tercera fecha del campeonato mundial de la Máxima, Franco Colapinto participó del media day como delegado de Alpine y allí habló sobre varios temas, pero el que más resonó fue sobre el gran objetivo que se puso de ahora en adelante tras su gran rendimiento en Shanghái hace dos semanas atrás.

"Estoy más contento, por supuesto, porque cuando podés pelear un poco más adelante te da más confianza, te hace dar ese pequeño extra en diferentes situaciones y creo que cuando estás tan cerca de pasar a Q3, cuando estás en la pelea, es diferente. El año pasado, desafortunadamente, no lo teníamos. Este año pinta mucho mejor y, por supuesto, el auto ha dado pasos adelante y parece estar mucho más cerca de nuestros rivales", lanzó.

"Creo que también saber que tenemos mucho rendimiento por encontrar o que vemos muchas cosas diferentes para mejorar es realmente positivo. Cuando estás ahí arriba y sabés que tenés muchas cosas para corregir y mejorar, es aún mejor. Así que creo que, de cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por puntos de manera consistente, que es lo que buscamos y a lo que apuntamos", aseguró.

Colapinto reflexionó sobre el punto que consiguió en China

Por otro lado, Colapinto hizo un análisis reflexivo de su gran performance en el Gran Premio de China: "Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo conseguir un doble resultado en los puntos otra vez después de tanto tiempo. Así que es bueno”, sentenció.

"Por supuesto que buscábamos más y al comienzo de la carrera se veía muy positivo. Estábamos quinto y sexto y parecía que podíamos sumar muchos más puntos y, por supuesto, el safety car dañó un poco nuestra carrera, la mía y la de Pierre también. La mía porque la estrategia fue mucho peor, pero aun así fue positivo ver el rendimiento, ver que podíamos pelear adelante y que podíamos estar ahí con los equipos grandes. Así que creo que, en general, fue un fin de semana realmente positivo", añadió.

Punto Franco Colapinto Alpine Franco Colapinto firmó una actuación memorable en Shanghái. @AlpineF1Team

"Viniendo de Melbourne, fue un gran paso adelante y eso, por supuesto, fue muy positivo y motivó a mucha gente en la fábrica. Se podía ver en sus caras; fui hace un par de días y todos estaban muy positivos, contentos, motivados, queriendo más, y eso es lo que queremos ver. Así que sí, fue un buen fin de semana", concluyó.