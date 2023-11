Quién es Delfina Honig, la novia argentina de Máximo Ménem

En los últimos días, Máximo Bolocco Ménem terminó de hacer oficial su noviazgo con una joven rubia argentina de 18 años, al aparecer juntos en el recital que Luis Miguel brindó en Chile.



Hasta el año pasado, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Ménem había estado en pareja con Laura de la Fuente, hija del actor Cristian de la Fuente y de la conductora de televisión Angélica Castro. Ese romance no prosperó y ahora decidió darse otra oportunidad en el amor.

Máximo Bolocco y su novia, Delfina Honig.



La joven en cuestión se llama Delfina Honig, de 18 años y de un bajo perfil. Máximo Bolocco Ménem fue visto con ella de la mano. “La gente ya me vio. Ella vive en Buenos Aires, así que estamos a distancia”, comentó él a la prensa chilena.



“La conocí en diciembre del año pasado, pero ahora recién estamos empezando. Estamos saliendo”, agregó Máximo Bolocco Ménem, quien procedió, además, a contar un poco de su novia y de la relación.



“Tiene un año menos que yo. En Buenos Aires no pasó nada, pero seguimos hablando y hablando. En junio ella fue a Miami y nos encontramos ahí”, reveló el hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente Carlos Ménem.

Delfina Honig, la nueva de Máximo Bolocco Ménem.



En ese sentido, explicó cómo están llevando la relación, que por ahora es a distancia. “Nos tratamos de ver todos los fines de semana. Así que nos está funcionando súper bien. Estoy muy feliz, muy contento. Siempre decían que andaba con alguien, pero ahora sí es real”, continuó Máximo Bolocco Ménem.



Asimismo, se mostró feliz por el comienzo de la relación y por cómo se están dando las cosas. “Yo me siento orgulloso porque me estoy pagando los pasajes con millas y con mi plata. Si uno quiere, se puede”, concluyó.

Delfina Honig, la nueva de Máximo Bolocco Ménem.