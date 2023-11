Cómo es el tatuaje que Lali Espósito se hizo en medio de una fiesta

Lali Espósito siempre es tendencia. Si no es por alguno de sus nuevos éxitos musicales, son sus dichos, y sino, sus ocurrencias. En esta oportunidad, dejó a todos sus seguidores boquiabiertos con un excéntrico tatuaje que se hizo en medio de una fiesta.

Otro de los temas por el cual estuvo en boca de todos este fin de semana fue su ausencia en la 32º Marcha del Orgullo LGBTIQ+, ya que se esperaba que su presencia tal y como lo hizo el año pasado dado que es una de las principales referentes por la diversidad. Sin embargo, Lali Espósito comentó los motivos por los que debió ausentarse este sábado 4 de noviembre en Avenida de Mayo.

¡En acción! En plena fiesta, Lali Espósito se tatuó

"Amores que me preguntan en redes si voy a estar presente en la marcha este sábado... No voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar. Por supuesto estoy en alma y acciones siempre", comenzó explicando la artista de música pop.

Y agregó: "Es nuestro día de celebración que reivindica nuestra lucha de todos los días de la vida". Lali Espósito eligió su canal de difusión de Instagram para comunicarle a sus seguidores el por qué de su ausencia.

Es que no era un día más para la cantante. Dentro de su círculo íntimo, una persona muy importante contraía nupcias y no pensaba perderse semejante evento. Se trata de Violeta Rallis, una de sus "dancers" y amiga personal.

Durante la noche, la intérprete de "¿Quiénes son?", compartió imágenes y videos exclusivas de la emotiva ceremonia, así como de la increíble fiesta de casorio. Sin embargo, sorprendió en uno de los posteos que realizó en historias de esa red social, donde mostró el nuevo tatuaje que se hizo.

¡Sexy tatto! El curioso lugar que eligió Lali Espósito para tatuarse

La actriz optó por una mini copa de vino como diseño, y escogió la zona de los glúteos para tatuarse. Según parece, el agasajo tenía a un tatuador como una de las atracciones principales, y Lali Espósito, aficionada por el arte en la piel, no lo dudó y sumó un nuevo tattoo a su cuerpo.

Sus seguidores reaccionar de manera muy divertida con ingeniosos comentarios: "POV el mejor día de la vida del tatuador", "El mejor día su vida", "Todos queremos ser el tatuador".