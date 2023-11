De qué trabajan hoy las gemelas María y Paula Marull

Las gemelas María y Paula Marull supieron construir una gran carrera como modelos publicitarias y de pasarela. Su gran salto a la fama lo dieron cuando llegaron a la televisión, como noteras y conductoras. Ahora, luego de un tiempo alejadas del medio, volvieron para trabajar juntas en teatro.



Son dramaturgas, directoras y protagonistas de la obra teatral “Lo que el río hace”, que nació en el Teatro San Martín. En estos días, más precisamente de miércoles a sábados, agota las entradas de la sala del Teatro Astros, en la calle Corrientes.

“Somos conscientes de que la gente quiere retribuirnos algo; en términos emocionales es muy hermoso. No siempre pasa. No sé qué palabra podría definirlo porque sentimos que la obra gusta, pero que va más allá de eso”, comentaron en una entrevista con el diario La Nación.



Sobre cómo es el detrás de escena de “Lo que el río hace”, no sólo hablaron de la metodología que adoptaron, sino que ponderaron al elenco. “Al principio grabábamos las funciones para poder verlas completas”, reveló María Marull. “Contamos con actores que son muy entregados y generosos”, aportó Paula Marull.



En el 2024, la obra continuará teniendo funciones en Buenos Aires y, además, habrá una gira internacional. Pero no sólo eso aparece en el horizonte de las gemelas, sino que también están terminando una novela y el guion de una película.

Por otra parte, en separado, también tienen sus proyectos; Paula repondrá “Yo no duermo la siesta”, dirigirá un nuevo texto de su autoría y una obra en el circuito comercial; por su parte, María, que terminó de grabar “Una muerte silenciosa”, mantendrá en cartel “La Pilarcita” y estrenará la obra “El día perfecto”.



“Aunque cada una haga sus cosas, sabemos que la otra siempre estará. Nos vamos a salvar juntas”, coinciden las gemelas María y Paula Marull en referencia a su trabajo en la obra teatral “Lo que el río hace”.