El extraño motivo de Nico Francella para no usar las aplicaciones de citas

En la era moderna se convirtió en moneda corriente utilizar aplicaciones de citas para conocer nuevas personas. De esta manera, miles de usuarios comienzan a entablar conversaciones según sus gustos y preferencias con el fin de concretar un encuentro cara a cara.

Frente a esta idea de encontrar el amor, Nicolás Francella abrió su corazón y reveló los motivos por los cuales rechaza las aplicaciones de citas. En diálogo con Fernando Dente, el artista profundizó en la forma actual de relacionarse.

Sentado en el living del programa En Noche al Dente, televisado por América, Nicolás Francella se sinceró sobre sus métodos al momento de entablar un vínculo. Asimismo confesó cuáles son las herramientas que él prefiere utilizar.

"¿Sos de usar apps de citas?", consultó el conductor del ciclo. A lo que el hijo de Guillermo Francella no dudó en dejar en claro su punto de vista y expresó: "No, ni en pe.... Creo que es porque no va con mi dinámica".

Ante la tajante respuesta del invitado, Fernando Dente insistió: "Vos sos muy caballero, sos más old school". Con autenticidad, Nicolás Francella reconoció ser mas chapado a la antigua y remarcó: "Sí, de llamar por teléfono".

"Me interesa mucho ver cómo funciona. Lo escucho de un amigo y lo veo contento. No me quiero quedar con mi librito solamente", manifestó el actor, admitiendo que si bien no es de su agrado, le causa curiosidad su efectividad.

Por otra parte, Nicolás opinó sobre otro tema controversial muy presente en la actualidad. En este contexto, se refirió a las relaciones abiertas, declarando que es una práctica que no le disgusta, incluso sostuvo que está a favor.