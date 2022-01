Cuántos hijos tiene Guillermo Francella y en qué profesión la están rompiendo

No hay muchas dudas de que Guillermo Francella es uno de los grandes actores argentinos. Si bien gran parte de su carrera lo mantuvo muy ligado a la comedia, tanto en el cine, la televisión y el teatro, demostró tener un gran talento para ponerse en la piel de cualquier desafío.

Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y este es el caso. Así como extensa es su carrera profesional y la lista de éxitos que cosechó, gran parte de todo lo que logró contó con el sostén de su gran mujer, Marynés Breña, fiel compañera desde hace 34 años.

Guillermo Francella y su mujer se conocieron en una tarde de septiembre de 1987. Él, con 32 años, apenas comenzaba a ganar fama y ella era una jovencita de 21 años que no lo tenía muy visto.

"Nunca me banqué mucho las presentaciones. Fue bastante fortuito. Era el cumpleaños de mi hermano, algo me habían dicho que me querían presentar a alguien. Me senté frente a frente en la misma mesa y tuvimos una relación divina de entrada”, le reveló el actor a La Nación sobre aquel primer encuentro.

Desde entonces, comenzaron una historia de amor que aún no tuvo punto final. Se casaron el 27 de septiembre de 1989 y con el tiempo comenzaron a agrandar la familia.

Guillermo y Marynés son padres de Nicolás y Johanna. La paternidad llegó en 1990, con el nacimiento del mayor de los dos jóvenes artistas que comparten con su papá la pasión por la actuación.

Nicolás Francella tiene 31 años, es de profesión actor y compartió con su papá cartel en la película Mi papá es un ídolo, cuando tenía apenas diez años y luego en Corazón de León. Actualmente se encuentra trabajando en el documental de HBO Max "María Marta: el crimen del country”, sobre el crimen de García Belsunce.

Por su lado, Yoyi, como le dicen a la hija menor de Guillermo Francella, tiene 28 años y también heredó la gran pasión de su papá y compartió con él la película de Ariel Winograd, El robo del siglo. El último tiempo estuvo grabando su papel en El primero de nosotros, la nueva producción que estrenará pronto por Telefe.

Guillermo Francella se refirió a lo que significó compartir con Johana la película basada en el famoso robo al banco Río: "Me gustó mucho lo que pasó con ella porque me conecté de un modo que no era papá Guillermo con 'Yoyi', era algo mucho más profundo desde lo interpretativo”. ¡Papá orgulloso!