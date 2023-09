El descargo de Nico Francella tras las críticas en Tik Tok por los precios de su restaurante

A principios de septiembre, una influencer se viralizó luego de subir un video a Tik Tok en el que criticaba de manera muy dura los precios del restaurante Mailo, propiedad de Nicolás Francella.



Finalmente, el actor y productor rompió el silencio y contó cómo recibió las repercusiones de lo sucedido y compartió su mirada. “Simplemente dijo que la cuenta había costado tal monto, por lo poco que recuerdo habían comido poco. Y lo comparó con otro restaurante o con otro hotel, pero creo que no tuvo mala intención”, comentó en charla con TN Show.



“Obviamente lo vi, pero no tengo mucho más para ahondar del tema, para profundizar. Yo creo que exteriorizó algo y no tuvo mala intención. Creo que después se polemizó de una forma o se tergiversaron un poco las cosas”, agregó Nicolás Francella.



Además de ser actor y productor, el hijo de Guillermo Francella emprendió este negocio junto a otros tres socios y fundó Mailo, un restaurante ubicado en Nordelta. Al momento de referirse a lo estrictamente gastronómico, aclaró cuál es su rol dentro de la sociedad.



“Opino sin estar en el día a día de lo gastronómico. Sería algo más honesto que te respondan mi primo, mi tío o el íntimo amigo de mi primo. Yo me involucro desde otro lado. Gracias a Dios estamos bien, más allá de haber pasado la pandemia y demás, pero hoy en día es nuestro emprendimiento”, aclaró Nicolás Francella.

Nicolás Francella habló de la polémica por los precios de su restaurante. Foto: captura de video.



Asimismo, el actor y productor adelantó que, el negocio está dando buenos resultados a tal punto de estar planificando en estos días la apertura de una nueva sucursal, por lo que las críticas no afectaron demasiado.



“Estamos en proceso de abrir un segundo restaurante en Capital, así que viene bien. Para mí, las cosas con ganas, con cabeza y con amor, funcionan”, sostuvo Nicolás Francella sobre su faceta empresarial.