El inquietante video que compartió Britney Spears que generó preocupación en sus fanáticos

Britney Spears volvió a generar preocupación entre sus millones de seguidores en Instagram al compartir un video donde se la estrella del pop se muestra sin ropa recostada en su cama. La cantante de 41 años adjuntó un "Buenos días" junto a las imágenes. Como era de esperarse, la publicación ya superó los 200 mil me gusta en tan solo horas.

Pero eso no fue todo. Horas más tarde compartió algunas fotografías donde se la puede ver con una falda cuadrillé de colegiala y una camisa, al mejor estilo Baby One More Time (el tema que la catapultó al estrellato). "¡Retroceso a 2023! ¡2023 fue terrible! Estoy tan lista para 2024", escribió junto a las fotografías. Además, sumó otra imagen con una camisa, chaleco y sombrero, preguntándose por qué se veía "increíblemente pequeña".

Foto: Instagram @britneyspears

Foto: Instagram @britneyspears

Recordemos que la cantante viene utilizando sus redes sociales para mostrarse como Dios la trajo al mundo. Ante las críticas de muchos de sus seguidores, Britney decidió desactivar los comentarios.

En este contexto, cabe señalar que la artista ya se había referido a la polémica desatada en los medios por mostrarse así en las redes sociales. En sus memorias (The Woman in Me), las cuales se volvieron un best seller de forma inmediata, había expresado que su deseo de posar desnuda era un respuesta la constante presión que vivió de joven en el punto más álgido de su carrera, donde se le ordenaba cómo, dónde y cuándo posar y vestir.

The Woman in Me, las memorias de Britney Spears.

"Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos", confesó Britney.