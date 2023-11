La gravísima acusación contra Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann

Como si los conflictos familiares no fueran suficiente, en las últimas horas nació un nuevo escándalo alrededor de Nicole Neumann, en esta oportunidad con algo que involucra a su marido, Manu Urcera.



Sucede que, durante el sábado, el polito Lionel Pernía denunció que su auto de carreras recibió dos disparos en plena definición del Turismo Nacional en el Viedma. Si bien no mencionó a su colega, todos apuntaron contra él en estas horas.



“Después de la carrera, en la técnica se encontró en el auto un disparo de bala, a lo cual se efectuó la denuncia. Mediante un perito se determinó que no fue sólo un disparo, sino dos, de los cuales uno tiene la bala incrustada en el radiador. No quiero entrar en detalles porque sería imprudente de mi parte”, dijo Leonel Pernía en conferencia de prensa.



En este contexto, Jorge Rial, desde su cuenta de la plataforma X, señaló a Manu Urcera directamente sobre la denuncia que había realizado Leonel Pernía. Según contó, en plena carrera un auxiliar del marido de Nicole Neumann había mostrado armas de fuego.



“Escándalo con Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann. Leonel Pernía denuncia un ataque a balazos contra su auto de carrera”, comenzó escribiendo Jorge Rial en su cuenta de la plataforma X (ex Twitter).

El tuit de Jorge Rial sobre la denuncia que apunta contra Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann.



“Testigos aseguran que momentos antes un auxiliar de Manu, apodado Goma, habría mostrado armas de fuego en la pista. Una locura que obligó a iniciar una investigación a la Asociación de Pìlotos”, agregó el conductor de Argenzuela.



“No es la primera vez que el esposo de la modelo se ve involucrado en actos de violencia. Así se encontraron los dos impactos”, cerró Jorge Rial en las redes sociales. Ahora, habrá que esperar el descargo de Manu Urcera.