Revelaron detalles sorprendentes de los encuentros entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Mucho se habla de la relación entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, pero, hasta el momento, hay pocas certezas. Ahora, el que habló fue Tomás Holder, que dio detalles sorprendentes de los encuentros entre los ex finalistas de Gran Hermano.



Sucede que, si bien no son amigos, el rosarino tiene contacto asiduo con sus ex compañeros del reality show. En ese contexto, en las últimas horas contó detalles que nadie se imaginaba sobre ellos.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.



En un streaming, Tomás Holder reveló que, en un momento en el que estuvo cerca de Julieta Poggio, llegó a escuchar una conversación en la que hacía referencia a su vínculo con Marcos Ginocchio.



“Yo con Juli me mensajeo de vez en cuando. Tampoco es que somos íntimos amigos. Son mensajes básicos”, comentó Tomás Holder. “Por lo que escuché una vez, le preguntaron a Juli cerca de mí y ella tiró: ‘Ay, sí, pero es tan virgo’. Como que se ve que estuvieron, pero…”, agregó el ex Gran Hermano.



Al parecer, a Julieta Poggio no le habría quedado la mejor impresión sobre el ganador de Gran Hermano, algo que, por estas horas, generó una enorme desilusión en los fans de ambos, que sueñan con verlos juntos.

“No los quiero quemar, porque no sé. Ojalá que sí, son lindos chicos. Y si la pasan bien, genial”, expresó Tomás Holder, que, más allá de la reveladora frase, dejó abierta la posibilidad de que puedan concretar algo formal Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.



Por otra parte, Tomás Holder sostuvo que, tal vez, el perfil de ambos no sea compatible. “Para mí, Marcos busca otro tipo de mujer, más como él, más tranquila, más bajo perfil. Y Juli es más allá arriba; quizá necesita un pibe más rockstar”, cerró.