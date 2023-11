El momento preciso en que empezó la mala onda entre Marcelo Tinelli y Jonatan Viale

Marcelo Tinelli abrió un frente de disputa con Jony Viale. La controversia se desencadenó cuando el periodista exteriorizó declaraciones polémicas sobre el conductor del Bailando, estos dichos fueron la bomba que explotó en escándalo.

A pesar de que las difamaciones en el universo de los medios es moneda corriente, Marcelo decidió tomar cartas en el asunto y ponerle un freno. Lejos de pasar por alto las acusaciones de Viale, Tinelli dejo en claro que no dejará que nadie ensucie su imagen.

El puntapié de este conflicto lo dió Jony cuando, a través de su programa, no tuvo piedad y apuntó con un fuerte reclamo. "¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde. Es un sistema corrupto, presentadores de TV corruptos", lanzó Viale.

Frente a esa declaración, Tinelli optó por tomar medidas. Según confirmo Ángel De Brito, el conductor del Bailando le realizó juicio al canal y al conductor. En este sentido, Marcelo estaría reclamando 60 millones de pesos a Viale por los agravios recibidos.

En este contexto, Marcela Feudale profundizó en la mala relación de los conductores y reveló detalles desconocidos al respecto. La locutora se animó a ahondar en los recuerdos y confesó el verdadero motivo que funcionó como motor para generar un quiebre entre los conductores.

Sin dudas, Feudale es una de las figuras que mejor conoce las internas de Tinelli, ya que lo acompañó durante 30 años en su programa. Por esta razón, la presentadora se animó a sacar a la luz la verdad del enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y Jony, asegurando que no es novedad y que sus asperezas comenzaron años atrás cuando Viale intentó venderle al conductor del Bailando un departamento situado en Le Parc

El inmueble en cuestión pertenecía al padre del periodista, Mauro Viale, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Según contó Feudale, Marcelo Tinelli se negó a comprar la propiedad, debido a que su ex esposa, Paula Robles vivía en la misma torre. Al caerse el negocio que habían acordado, el politólogo estalló en enojo y la relación no culminó en buenos términos.