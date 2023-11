Marcelo Tinelli sacó a la luz la primera foto junto a Milett Figueroa

Lo que empezó siendo un juegueteo al aire, se terminó concretando en romance: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hicieron oficial su noviazgo, primero con un beso en el Bailando 2023; ahora, con una foto que compartió el conductor.



El conductor de América y la actriz peruana ya no esconden su amor y se mostraron juntos públicamente fuera del estudio del Bailando 2023. Fue más precisamente en la fiesta de la Revista Cara.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, en el Bailando 2023. Foto: captura de TV.



“En la fiesta de mis amigos de Revista Caras, que festejan sus 30 años, junto a Milett”, escribió Marcelo Tinelli junto a una imagen con la participante de su reality, ambos vestidos de manera muy elegante.



En el evento mencionado, el conductor del Bailando 2023 presentó a Milett Figueroa como su actual pareja ante grandes figuras como Susana Giménez y Mirtha Legrand, como para no dejar ninguna duda de que van en serio.



En las últimas horas, Marcelo Tinelli contó cómo fue el momento en el que se sintió atraído por la actriz peruana. Fue durante la foto oficial de presentación del Bailando 2023. “La verdad que desde que me la mostraron, siempre dije que era una linda mujer”, comentó.

La foto que Marcelo Tinelli compartió junto a Milett Figueroa.



“Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y que estaba trabajando en España. Y el día de la foto me pasó algo especial. Reconozxo que hubo ahí una mirada cuando entró. Y se rió”, agregó el conductor.



“Yo di el primer paso. Le escribí y le puse: ‘Hola, Milett’. Le ponía corazones, la likeaba, pero no me daba para fueguitos. Me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse: ‘Me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte’”, reveló Marcelo Tinelli.