Pamela David enfrentó los rumores de levantamiento de su programa en América

El balotaje del 19 de noviembre que terminó con Javier Milei como presidente electo abrió un sinfín de incertidumbres, entre ellas, la continuidad de Pamela David al frente de Desayuno Americano, su clásico ciclo de América TV.

Los rumores empezaron a circular fuerte tras la derrota de Sergio Massa, a la par de que Pamela se hacía eco de la decisión en las urnas de la ciudadanía argentina con un sentido mensaje: su deseo de que Milei no cumpla con nada de lo prometido en campaña.

Desde el balotaje quedó en duda la continuidad del programa de Pamela David. Captura TV.

Atenta a que la versión del levantamiento de su programa de América TV seguía creciendo, Pamela David se hizo eco de la misma al aire, en tono irónico, ante la visita de un astrólogo convocado a hablar del futuro de la próxima gestión del presidente libertario que se define “anarcocapitalista”.

“Yo estoy viendo otra cosa, porque estoy muy preocupada porque dicen por ahí que levantan el programa, así que se lo voy a preguntar a él”, intervino la conductora, filosa, cuando encontró la ocasión.

El mensaje de Pamela David tras el triunfo de Milei.

Y dijo más: “Muchos medios, bueno, no sé hay gente que no tiene idea, decían que este programa va a terminar…por ahí yo no me enteré”. A continuación, al momento de hablarle de la carta astral del programa, el astrólogo le señaló a David: “La carta es muy linda, pero me mandaste una fecha del 2323…”. Y los panelistas acotaron, entre risas: “Bueno, ¡entonces hay programa para rato!”.

Las respuestas ante las versiones de levantamiento de Desayuno Americano

Luego de las versiones que nacieron en Twitter, Pamela David dijo a Clarín que se trataba de una fake news. Mientras que desde la producción de Desayuno Americano indicaron que desde arriba les habían dicho que el programa continuará al aire.

A la vez, fuentes cercanas al ciclo aseguran que el programa seguirá durante el verano, y que Pamela será reemplazada cuando se tome sus vacaciones.