En medio de la polémica con Pamela David, peligra la continuidad de otra conductora de canal América

En estos últimos días, algunas conductoras de canal América quedaron envueltas en una serie de rumores vinculados con un presunto levantamiento de sus programas. Por un lado, se dijo que el magazine que conduce en las mañanas Pamela David llegaría a su fin tras la derrota de Sergio Massa en el balotaje presidencia. Por otro, se especuló con una baja del ciclo que lidera en las tardes Karina Mazzocco, luego de que se diera a conocer que será discontinuado de la programación durante el mes de enero. Y ahora, se suma la versión de una tensión que podría derivar en la salida de Marcela Tinayre del clásico Polémica en el bar.

Según contó Ángel de Brito en LAM (América), a Gustavo Sofovich, el productor del legendario envío que actualmente conduce Marcela Tinayre, no le habría caído en gracia que la hija de Mirtha Legrand no lo invite a su cumpleaños.

Marcela Tinayre estaría en la cuerda floja en Polémica en el bar. Foto: Captura de video América.

Sobre este tema, el líder del ciclo de chimentos dijo que habló con Tinayre y ella le comentó que invitó a los que forman parte de la mesa de Polémica en el bar, pero no a la producción general. "Si venían a los tiros, ¿por qué lo va a invitar a su cumpleaños?", reflexionó filoso De Brito.

Entonces el periodista de espectáculos reveló: "Al otro día, Gustavo llegó al estudio y según Marcela le gritó de todo delante de todo el mundo. Según ella, vivió un momento muy violento en el estudio con él, del que todos fueron testigos. Así que esto, yo creo que en diciembre, se dan un beso y termina ahí".

A su vez, desde un móvil para LAM, Marcela Tinayre aclaró sobre el asunto en cuestión: "No invité a ningún directivo. Si está enojado, lo siento, pero no creo... se hubiesen enojado todos".

Respecto al futuro del clásico programa que se emite por la pantalla de canal América, la panelista Fernanda Iglesias contó que habló con Gustavo Sofovich y deslizó: "Él me dio a entender que ella (Tinayre) no va a seguir el año que viene". A lo que Ángel de Brito sumó: "No, de hecho él se lo ofreció a Baby Etchecopar, se lo ofreció a Jey Mammón... La idea de Gustavo es no hacerlo con Marcela Tinayre, parece que al fin de cuentas no fue tan buena experiencia para él".

La presunta salida que enfrentaría Marcela Tinayre a fin de año, se suma a la versión de baja de Desayuno Americano, el magazine que sale al aire de lunes a viernes por la mañana en canal América. De todas formas, en diálogo con Clarín, Pamela David se encargó este martes de despejar el rumor asegurando que los trascendidos son noticias falsas.

Si bien el rating del magazine que lidera la esposa de Daniel Vila no ha arrojado números del todo favorables, se dio a conocer que el programa seguirá al aire durante el verano, y que habrá una figura reemplazando a Pamela David los días que ella se tome vacaciones.