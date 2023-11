Con varias sorpresas, estos son los estrenos que llegan a Netflix en diciembre de 2023

Netflix anunció los estrenos y regresos de cara al mes de diciembre. Como es habitual entre el cierre y el inicio de cada mes, la plataforma publicó el listado de series y películas que llegarán a lo largo de cada semana. A continuación, un repaso por los títulos más esperados.

Entre los títulos más destacados que llegarán en diciembre sobresale la segunda parte de la última temporada de The Crown, la serie que sigue la historia de la monarquía de Reino Unido; como también el estreno de la película argentina No me Rompan protagonizada por Jazmín Rodriguez Duca, Sebastián Meschengieser y Alberto Rojas Apel.

Además, llega el estreno de la primera temporada de la serie Star Trek: Prodigio y Berlín, el esperado spin-off de La Casa de Papel centrado en el particular personaje.

Netflix: estrenos de diciembre

Series

Dulce hogar: Temporada 2 (1/12/2023)

La paz de Marsella (6/12/2023)

Mi vida con los chicos Walter (7/12/2023)

Odio la Navidad: Temporada 2 (7/12/2023)

Cielo para dos: Temporada 3 (12/12/2023)

De chatarras a carrazos: Temporada 5 (13/12/2023)

Como vuela el cuervo: Temporada 2 (14/12/2023)

The Crown: Temporada 6 (Parte 2) (14/12/2023)

Yu Yu Hakusho (14/12/2023)

El amor es ciego: Brasil - Después del altar (20/12/2023)

El monstruo de la vieja Seúl (22/12/2023)Contenido coreano ????

El niñero (24/12/2023)

Dr. Storks (25/12/2023)

Star Trek: Prodigio - Temporada 1 (25/12/2023)

Berlín (29/12/2023)

Películas

La típica Navidad (6/12/2023)

No me rompan (8/12/2023)

Los Archies (7/12/2023)

Dejar el mundo atrás (8/12/2023)

Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (15/12/2023)

Maestro (20/12/2023)

Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego (22/12/2023)

Mi cuñado es un vampiro (24/12/2023)