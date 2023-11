Cómo fue el paso de Flavio Mendoza por Titanes en el Ring

Flavio Mendoza es un bailarín y coreógrafo de renombre que hace años que se destaca en lo suyo con espectáculos con enorme despliegue, fantasía y color. Pero antes, mucho antes de hacerse un nombre propio, Mendoza pasó por un emblemático programa: Titanes en el Ring.

Nadie lo sabía hasta que el mismo Flavio Mendoza se lo confesó al aire a Marcelo Polino, cuando el periodista le preguntó por el trabajo del que se arrepentía. En esos breves segundos, el papá de Dionisio reveló que fue parte del cuerpo de baile de uno de los luchadores del mítico envío de lucha libre de Martín Karadagian.

Flavio Mendoza recientemente reveló que fue parte de Titanes en el Ring. Instagram Flavio Mendoza.

Hablamos de René Tenembaum, un campeón israelí que era uno de los personajes más fuertes del programa y que cada vez que se subía al ring, lo hacía acompañado por bailarines. Ahora sabemos que, uno de ellos, era Flavio Mendoza quien, algo avergonzado, se lo reveló a Polino.

“¿De qué trabajo te arrepentiste y sólo lo hiciste por plata?”, quiso saber el jurado del Bailando, hace un tiempo. Y Mendoza reconoció que no guarda buenos recuerdos de su paso por el programa que marcó la infancia de más de una generación.

Martín Karadagian y dos de sus míticos luchadores de Titantes en el Ring.

“Cuando hice Titanes en el Ring, nadie sabe esto…”, admitió el artista. Y dio detalles de cómo era su participación en el ciclo: “Yo era el bailarín de la familia del luchador israelí…¡Imaginate! Bailaba rikudim”.

"En el corte me persignaba y detrás de cámara me decían ‘no te persignes’, pero yo lo hacía para que no le pegaran arriba del ring”, agregó, entre risas el alma máter del Circo Ánima.

El luchador de Titanes en el Ring con el que trabajó Flavio Mendoza

Vale recordar que René Tenembaum participó en los mejores años de Titanes en el Ring, fue parte de la película y viajó con Martín Karadagian en interminables giras por la Argentina y varios países de Sudamérica.

El mítico luchador junto al cual trabajó Flavio Mendoza murió en julio de 2015, por causas que se desconocen. “Son recordados sus míticos combates contra el árabe Tufic Memet, personificado por el luchador Rafael Rojas”, reza su entrada en Wikipedia, donde todavía no se consigna la participación de Mendoza en varias de sus actuaciones.