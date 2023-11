Carlos Rottemberg, la unión entre el amor por el teatro y por su familia

Carlos Rottemberg es un empresario teatral argentino y una palabra más que autorizada para hablar de este arte. Con una extensa lista de éxitos teatrales en su haber, el empresario es un apasionado absoluto por el teatro, tan así que atraviesa a su familia.

Rottemberg le heredó la pasión por la producción a su hijo Tomás y las obras "Matilda" y "Escuela de Rock" son "un regalo" para sus hijos más chicos, Matilda y Nicolás. Además de ser productor teatral es dueño del Multiteatro Comafi, que tiene cuatro salas; el Multitabarís Comafi, con otras tantas salas; el Liceo, el teatro privado más antiguo de América Latina; y el Metropolitan Sura, junto al grupo La Plaza, con dos salas. En Mar del Plata, posee el Complejo América/Atlas, el Mar del Plata y el Complejo Bristol-Lido-Neptuno, con tres salas.

La impactante puesta de Matilda podrá verse nuevamente en enero en el Gran Rex.

Con todos estos espacios, Carlos Rottemberg es el guardian de 9010 butacas en 16 salas, distribuidas casi en partes iguales entre Capital Federal y Mar del Plata por lo que es el hombre del teatro más importante del país. Pero, si bien está claro que es empresario, también hay que resaltar que piensa como padre y como amante del teatro: lo primero es el bienestar y ofrecer un producto destacado.

En diálogo con MDZ, Carlos Rottemberg habló sobre su vida teatral, cómo le llegó "Matilda", cómo será "Escuela de rock", la pasión por este rubro y, sobre todo, el amor para su familia.

- Arranca el final del año y el comienzo de la temporada de verano... ¿Cómo se organiza todo?

- Se junta el movimiento de todo el año, más lo que viene de la nueva temporada. O sea, es algo así como la despedida de lo actual y la bienvenida a las temporadas de verano. Ahora se junta Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Capital Federal.

Mirá el video de la entrevista completa con Carlos Rottemberg

- Y con un año de un éxito como Matilda, sumado a la previa del estreno de Escuela de rock...

- Yo te voy a ser muy sincero. Yo cumplo este noviembre 49 años como empresario teatral y nunca intervine en musicales. A partir de un tema personal nace "Matilda" y se produce bajo algunas condiciones artísticas que salían de la regla. El éxito de Matilda yo no tengo dudas que es el gran movilizador y que linkea hoy con "Escuela de rock". Escuela y escuela. Una nena y un nene. Y fundamentalmente un mensaje que las dos musicales logran tener, que salen de lo que es el espectáculo infanto-juvenil: el hecho de lo que normalmente se llama un espectáculo de familia. Yo no tengo mucha relación con el rock, ni para comprarlo ni para venderlo, pero me di cuenta viendo el espectáculo en España que el rock no es otra cosa que un pretexto para una cosa mucho más importante.

- La forma en que te llega "Matilda" es un poco nostálgica que va más allá de lo teatral, porque es el nombre de tu hija, ¿eso te sirvió y fue como una señal de destino apostar a algo tan grande como Matilda, sin saber si va a funcionar o no?

- Si no hubiese sido por el lado de mi hija nunca hubiese intervenido, porque como te dije: estoy terminando 49 años de profesión y nunca había hecho un musical. Matilda nació el 1 de junio del 2023, pero arrancó a gestarse en el 2021. Para ubicarnos en tiempo y espacio, la variante Omicron de la pandemia del coronavirus, llegó en enero del 2022 y ya Matilda llevaba nueve meses de gestación. Quiero decir con esto que Matilda se genera en plena pandemia, cuando todavía faltaba el pico de lo que fue la cuarta ola, y por eso se proyectó para el 2023.

En lo personal tenía un cuentito porque mi mujer dijo, en la puerta del Teatro Cambridge, en el 2013 que "si alguna vez quedo embarazada de una nena, le pondría Matilda". Por lo tanto también el 2023 era justo, porque eran diez años de aquel bocadillo, como decimos en el teatro, y diez años de poder concretarlo. Entonces no tengas ninguna duda que, si no hubiese existido ese momento, e incluso si mi mujer no hubiera dicho ese bocadillo, no tendría ninguna vinculación con este espectáculo musical. Elenco de niños y niñas, School of Rock, el musical de Madrid, España.

- Y ahora con "Escuela de Rock" quizás también viene un poco de esa cadena, porque bueno, Matilda fue para tu hija y ahora ésta es para Nicolás...

- Cuando el año pasado dejé por escrito todo esto, decía que me comprometía personalmente en el resultado de Matilda. En principio no era una apuesta económica, pero terminó siendo un éxito económico y gracias a eso también se produce "Escuela de Rock" (entradas a la venta), pero en ese momento yo terminaba la misiva, contando una intimidad también casera. Algunos deben creer que en esta industria hay 14 genios reunidos para ver cómo se arma el proyecto y yo vengo a desmitificar todo eso diciendo, "la nena se llama Matilda, entonces hagamos Matilda". Bueno, en ese cuento real. En ese escrito, en el final, decía que Nicolás, que tenía 6 años, tenía muchos enojos en casa cuando hablábamos de Matilda. El enojo era a tal punto que con mi mujer quedamos en que solamente íbamos a hablar de "Mati" por la Matilda de verdad, nuestra hija, y que del teatro no íbamos a hablar más, porque a Nico le molestaba. Y yo en ese texto dije que "el único problema que tengo es que Nicolás no entiende y nos dice, nos recrimina que por qué le hicieron la obra a la nena y no a mí".

Mariano Pagani, uno de los generadores de Matilda, generador también de Escuela de Rock, me llama un día y me dice, "vos sabés que hay un musical que te puede solucionar el problema". Yo le conté a Nico y me dijo "esa es la que quiero, esa es la mía". Fue a buscar a la hermana y le dijo: "ahora en el Run Rex, porque nunca los dos dijeron Gran Rex, siempre dicen Ran Rex, en el Run Rex ahora viene la mía y va a ir más gente que la tuya" jaja. O sea, compiten los hermanos y empapeló con afiches de Escuela de Rock la habitación.

Y ayer, aunque parezca increíble lo que voy a contar, me dijo cuando lo fui a buscar a la escuela: "Papá yo quiero hacer un reportaje de Escuela de Rock para que quede claro que es mía y no tuya. La primera pregunta que me van a hacer es ¿cómo surgió? y yo les voy a contar". Fue increíble, yo ni sabía que sabía decir la palabra surgió. Me fui un poco por las ramas con el cuento, pero es para que la audiencia sepa que muchas veces detrás de cosas que pueden tener algún brillo y que pueden tener mucha magia, como es el mundo del espectáculo, tal vez arrancan de cosas muy simples, chiquitas y casi siempre personales porque esta es una actividad artesanal.

- Dijiste que Matilda "fue un éxito económico" y valga la paradoja porque algo que no hicieron fue aumentar las entradas en todo el año. ¿Por qué esa decisión?

- Porque tiene que ver con la esencia de lo que planteamos. Hoy, con esta inflación anual, las entradas siguen costando entre $5.000 y $15.000 porque justamente yo creo que una de las coherencias que tiene esta propuesta pasa por lo que ocurre en el escenario, pero también pasa, antes de llegar al escenario, por la boletería. De nada tendría sentido que como papá me interese llegar con el mensaje y poner el precio de la entrada que realmente necesitaría un espectáculo así. Preferimos, las cuatro empresas que trabajamos detrás de esto, ampliar la masa crítica de espectadores y espectadoras. Nunca salimos a buscar el negocio, pero reconozco que resultó serlo. Si Matilda hubiese sido un fracaso, hubiese sido muy caro económicamente y por más que el nene tuviese ganas que hagamos Escuela de rock no se podía hacer. Ahora, si se pudo por Matilda, bueno, que el público se lleve el segundo espectáculo. Y cuando digo el público, también se lo están llevando 180 y pico de personas que son la fuente de trabajo que producen ese espectáculo para que, en definitiva, nos sentemos a verlo.

Mirá el video: "Nunca salimos a buscar el negocio"

- Vas a cumplir 50 años en el teatro y te escucho hablar y es como que la pasión es como si hubieses arrancado ayer. ¿Qué te lo mantiene después de 50 años de hacer esto?

- Yo cuando cumplí 25 años en esto, en el 2000, dije: "Ya llegué, ojalá me dure un tiempito más la vocación intacta como para sentir que estoy empezando". Yo creo que hasta que me muera voy a seguir con la vocación. porque ya 49 años después siento que no trabajé en mi vida. Viste cuando el público dice... "¿El sábado vamos al teatro?". Bueno, yo hace 49 años que vengo al teatro. Yo nunca vine a la oficina, nunca vine al trabajar, siempre vengo al teatro. Por eso me gusta también enfrentar la cámara para decirle a la persona que hay un compromiso con respecto a satisfacer al espectador cuando sale a ver un espectáculo.

Estoy convencido que no hay mejor receta, ni mejor promoción para nuestra actividad, que un espectador satisfecho. No importa si es en el teatro nuestro o en el de enfrente, me da lo mismo porque esto es una calecita que gira. Lo peor que nos puede pasar es que la gente salga de ver un espectáculo y no le guste. Yo cuando, como espectador, me clavo, entre comillas, con un espectáculo, me da bronca por haber perdido la noche, por haber pagado un dinero, por haber combinado energía, a lo mejor, en dejar a los chicos para salir y decir "qué mala noche tuve". Bueno, no quiero que eso pase. Si me preguntás si la receta siempre sale bien, no, porque a nosotros también nos salen algunos espectáculos mal, pero sí hay un compromiso personal en tratar que se hagan bien. Y en el caso de "Matilda", en el caso de "Escuela de Rock", hay demasiada gente talentosa atrás como para que salga mal. Y vos sabés que cuando mucha gente talentosa se junta para algo, tienen al menos más probabilidades que salga bien. Así que yo creo que dentro de unos meses "Escuela de Rock" va a refrendar lo que se logró con "Matilda".

Mirá el video: "Hace 49 años que vengo al teatro"