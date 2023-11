Andrea Bonelli regresa al teatro: “Tengo muchas ganas de salir al ruedo”

La última vez que Andrea Bonelli se subió a un escenario fue en marzo de 2020 con el unipersonal Teoría de King Kong. Hoy, regresa a las tablas con un estreno: Borges y yo. Recuerdo de un amigo futuro. “La previa siempre es con mucha expectativa, con muchos nervios y ciertas urgencias. Las actrices y los actores siempre sentimos que necesitamos más tiempo. Es algo muy normal en todos los estrenos y después te das cuenta que no, que está todo bien, que estrenás y que estaba todo como tenía que ser -reconoce la artista en diálogo con MDZ-. Tengo muchas ganas de salir al ruedo. Estoy muy contenta, disfruto mucho de hacer el espectáculo y ya tengo ganas de tener contacto con el público”.

La obra combina literatura y música y es de la destacada artista alemana Hanna Schygulla. Ella, gran admiradora de Jorge Luis Borges, seleccionó siete cuentos del galardonado escritor y los amalgamó con tangos populares argentinos y algunos temas del compositor alemán Peter Ludwig. Ella la interpretó en alemán y francés y cuando conoció a Bonelli, supo que era la indicada para protagonizarla en Argentina. “Cuando me lo propuso me provocó mucha emoción. Ella me había visto trabajar en un unipersonal que hice de Mariquita Sánchez de Thompson en Francia -cuenta-. Lo sentí como un regalo de parte de ella”.

Y, sobre los sentimientos que le generó la propuesta, agrega: “Primero fue agradecimiento y emoción. Después, también fue sumamente estimulante la posibilidad de trabajar con ella. Me resultó muy atractivo poder hacer todo un trabajo artístico de intercambio con Hanna. Fue una mezcla de componentes que me entusiasmó muchísimo. Me pareció un proyecto artístico con un gran desafío, porque no es fácil, pero también de mucho disfrute, de mucho placer”.

Bajo la dirección de Hanna Schygulla, Andrea Bonelli protagoniza "Borges y yo. Recuerdo de un amigo futuro" / Foto: Carlos Furman

- ¿Cómo fue el proceso de ensayos con Hanna Schygulla?

- Estuve un mes y medio con ella en París a mediados del año pasado. Traje un montón de material filmado de los ensayos y también audios. Después, dos meses de ensayo en Buenos Aires con Melisa Hermida, que es la colaboradora artística que está montando el espectáculo aquí, teniendo en cuenta todo ese material que yo traje de afuera.

- ¿Qué rescatás de esa experiencia?

- Cuando uno trabaja con un artista del talento como el de Hanna, siempre es un aprendizaje. Siempre es un intercambio muy rico, muy estimulante. Artísticamente eso siempre es enriquecedor.

- ¿Cuál fue tu primer contacto con Borges?

- Había leído algunos libros que me habían gustado muchísimo, como El libro de arena o Los conjurados. De hecho, este último es un libro que tengo casi como de cabecera. Hay unos poemas y relatos que me gustan muchísimo. Tenía ese contacto con Borges y, a partir de esta propuesta, con esta selección de cuentos que Hanna Schygulla había hecho, tuve que entrar en contacto con otros que yo no conocía. Ahí pude profundizar mucho más en el mundo borgeano.

Shino Ohnaga (piano) y Cristina Titi Chiappero (cello) acompañan en escena a Andrea Bonelli / Foto: Carlos Furman

- ¿Y qué relación tenés con el tango?

- El tango por el solo hecho de ser de acá es algo que nos atraviesa. Puede gustarte más o menos, pero no podemos obviarlo como parte de nuestra música, de nuestra cultura y de nuestra historia. El tango me llegó por mis abuelos, por mis padres. Es una música que me gusta y la escucho como a otras. Lo que me propone el espectáculo es meterme con ciertos tangos populares con un trabajo incluso dramatúrgico, porque están intercalados con los cuentos y están relacionados con las temáticas. No siempre es todo cantado, a veces los tangos están un poco hablados y también, de alguna manera, intercalados dentro del cuento.

- Ahora solo serán 10 funciones, ¿qué viene después?

- Sí, al principio serán en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín. Tenemos que ver el año que viene si seguimos haciéndola. Seguramente si. La vamos a hacer en España, tenemos fechas en Madrid, en Palmas y en algunos otros lugares. Pero, en principio, antes de eso continuaremos en Argentina. También tengo otro proyecto para teatro, que por el momento tuvo que quedar postergado. Es un espectáculo muy lindo para hacer sobre unos textos de Marisa Wagner, también con música sobre el libro que ella escribió que se llama Los montes de la loca. Es un proyecto hermoso. Pero ahora estoy totalmente abocada a esto, Borges y yo.

Para agendar

Borges y yo. Recuerdo de un amigo futuro.

Estreno. De miércoles a domingo, a las 19:30, en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Corrientes 1530, Buenos Aires). Última función jueves 7 de diciembre. Entradas en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires.