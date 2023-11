Diego Brancatelli chicaneó a Javier Milei y una compañera lo apuró con el punto más fallido de Sergio Massa

Este martes, se produjo un tenso cruce entre Diego Brancatelli y su compañera de panel Mariana Brey en el programa Argenzuela (C5N). Los periodistas debatían sobre el flagelo de la inflación, cuando el comunicador oficialista chicaneó la promesa de Javier Milei sobre el progresivo alivio de este tema, y su oponente le apuró con la floja performance de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía.

Según declaró recientemente Milei, según su plan la Argentina llegará a los niveles internacionales de inflación en un período de entre 18 y 24 meses. "Si la controlan, y la inflación va siendo más paulatina, obviamente va a seguir existiendo, pero tal vez no de manera tan abrupta", destacó Brey. A lo que Brancatelli contrapuso: "Volviendo a lo que decía Mariana, cuando Mauricio Macri gana en 2015, días antes de asumir o en la transición, dijo en un programa que la inflación era lo más fácil de resolver. Y una vez que asumió dijo 'no va a ser este año, va a ser el próximo', y empezaron a estirarlo hasta que no lo pudieron resolver".

Javier Milei aseguró que la Argentina podrá llegar a niveles internacionales de inflación entre 18 y 24 meses. Foto: Noticias Argentinas.

Entonces la periodista apuntó sus dardos contra la gestión de Sergio Massa y sentenció: "Tampoco lo resolvió este gobierno". Diego Brancatelli no se quedó callado y siguió cargando contra Javier Milei y sus aliados al remarcar: "No, no... pero ya están gobernando nuevamente los que ya estuvieron desde 2015 a 2019".

"Todavía no, asumen el 10 de diciembre. Todo lo que pase durante estos 19 días, es responsabilidad de este gobierno, de Massa incluido", corrigió Brey. Mientras que Brancatelli insistió: "Lo que le digo al gobierno electo es que la gente los votó porque en la campaña se cansaron de decir que eran la solución, que le iban a resolver el problema a la gente que la está pasando muy mal. La gente no puede esperar 18 meses".

De manera contundente, Mariana Brey apuntó contra el punto más fallido del ministro de Economía y cuestionó: "¿Con Massa hubiesen esperado menos?". Lejos de responder la consulta de su compañera sobre el funcionario oficialista, Diego Brancatelli concluyó: "A partir del 10 de diciembre lo tienen que resolver. Ya no me interesa quién es Massa, no sé quién es. Va a gobernar Milei desde el 10 de diciembre, dijeron que le iban a resolver la vida a la gente. Todas las medidas que tomen tienen que ser positivas".

En tanto que Brey corrigió a Brancatelli resumiendo: "No es así, me extraña de vos, no son medidas mágicas, más con lo destruido que está el país con 50% de pobres, que es la responsabilidad de los últimos 20 años de todos los que pasaron por este gobierno".