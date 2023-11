L-Gante contó cuáles son las posibilidades reales de trabajar con la China Suárez

Poco a poco va rehaciendo su vida y volviendo a la normalidad. Luego de pasar 100 días en la DDI de Quilmes, L-Gante volvió a mostrarse en los medios de comunicación tras recuperar la libertad.

Al retomar el diálogo con los medios de comunicación, L-Gante confirmó el romance que mantuvo con Wanda Nara, con quien fue visto en la fiesta Bresh y en las redes sociales cuando la empresaria viajó a Argentina en el marco de un tratamiento médico.

L-Gante y Wanda, relación confirmada

Tras varios y idas y vueltas, finalmente el cantante de cumbia 420 expresó: "Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara, después medio que me emocione por la fama. Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí".

Si embargo, al ser abordado por un notero de Socios del Espectáculo (eltrece), Elián Valenzuela no mantuvo el silencio cuando fue consultado por Eugenia Suárez: “¿Te gustaría, por ejemplo, una colaboración con la China Suárez? Ahora está sacando mucha música...”, le preguntó el cronista.

Ante dicha consulta, al músico no le tembló el pulso y se sinceró. “Me habían comentado, me habían enviado una canción, todo. No se concretó nada”, reveló.

Además, el periodista quiso saber qué le había parecido “Bad Bitch”, la canción debut de Wanda Nara. Lejos de esquivarle a la consulta, L-Gante respondió con una sonrisa en su rostro: “Muy bien, muy bien. De hecho, estuvimos ahí mientras se fue proyectando y trabajando en el tema".

L-Gante y su posibilidad de trabajar con la China Suárez

Y agregó: "Estuve presente en algunos momentos. Al ver el proyecto terminado, me encantó”. Por último, L-Gante adelantó que la empresaria tiene planeado lanzar nuevas canciones en un futuro cercano.

La vuelta del cantante está siendo con todo y no descarta ningún frente y ve con buenos ojos la chance de hacer un feat con Eugenia Suárez.