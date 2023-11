A qué se dedica Bárbara, la hija de Guillermo Coppola y Yuyito González

La hija de Yuyito González y Guillermo Coppola, optó por mantener un bajo perfil a lo largo de su vida, alejada de las cámaras. La joven se dio cuenta que el universo mediático no era el sendero por el que quería transitar y decidió recorrer otros horizontes.

Es así, como Bárbara Coppola fue fiel a su pasión y eligió estudiar una carrera universitaria, que hoy en día se convirtió en su profesión. Con 36 años, la joven tiene su propio estudio de arquitectura y disfruta de su rol como madre.

Yuyito González alcanzó la fama en la época de los 80 convirtiéndose en una de las figuras mediáticas más destacadas. Su popularidad la llevó a participar de diversos eventos y en uno de ellos, conoció a Guillermo Coppola, quien en aquel momento se desempeñaba como representante de futbolistas.

La artista y el empresario consolidaron su vínculo con la llegada de su heredera. Con el pasar del tiempo, la pareja optó por tomar diferentes caminos por separado, sin embargo, Bárbara los unirá para siempre.

La joven percibió desde pequeña que su lugar en el mundo no se encontraba frente a las luces de las cámaras. Tampoco le atraía la idea de exponer su vida privada ante el público. Mas allá de las diferencias con sus padres, la arquitecta forjó una sólida relación con ellos y se mantuvo unida a su familia.

Con 36 años, Bárbara logró uno de sus objetivos, al llevar adelante su propio estudio. La joven utiliza las redes sociales, en especial Instagram, para promocionar su labor y lucir los distintos estilos arquitectónicos. Sin embargo, la arquitectura no es su única pasión.

La hija de Yuyito y Guillermo Coppola es madre de Josefina. En este sentido, la ex modelo explicó que le costó aceptar la llegada de su nieta. "No podía decirle ´Mi nieta´, me salía siempre ´La hija de Bárbara´", cerró la artista.