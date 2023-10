Mirtha Legrand puso en apuros a Luciana Salazar con una incómoda pregunta

Este sábado Mirtha Legrand estuvo al frente de La Noche de Mirtha. Ya que la veda electoral se lo prohíbe, la conductora dejó de lado la temática política para invitar a personalidades del mundo del espectáculo. Una de ellas fue Luciana Salazar, quien protagonizó un tenso momento ante una picante pregunta de La Chiqui.

"¿De qué vivís vos? No te veo trabajar mucho", le consultó la conductora a la mediática sobre sus fuentes de ingresos. "Ahora estoy viviendo de mis ahorros", respondió Salazar sorprendida.

Luli Salazar. Foto: Instagram @mirthalegrand.

Luego, acusó a Martín Redrado de su nula presencia en televisión. "Me cerró mucho las puertas", disparó sin vueltas. "En América TV prácticamente no se puede hablar de mí. Me sorprendió porque quiero mucho al canal y trabajé ahí, y sentí que me abandonaron mucho por protegerlo a él", agregó.

Mirtha Legrand puso en apuros a Luciana Salazar

"Todo es por despecho, por querer lastimarnos y por un odio que tiene hacia nosotras que no se entiende, un desprecio que tiene hacia una nena tan chiquita. Es muy injusto todo lo que yo vivo. Ojalá que algún día se sepa bien todo", expresó Salazar.

Recordemos que además de Luli, la mesa de invitados estuvo integrada por los actores Nicolás Cabré, Nicolás Vázquez y el empresario Guillermo Cóppola.