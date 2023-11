La lapidaria frase de Mica Viciconte sobre el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Lejos de solucionarse el conflicto familiar, cada día que pasa la situación entre Nicole Neumann, Fabián Cubero e Indiana empeora. A la batalla judicial, ahora se le sumó la palabra de Mica Viciconte.



El ex futbolista presentó una demanda contra la madre de sus hijas mayor por estafa procesal, reducción de cuota de alimentos y por el reclamo de una deuda existente. Todo surgió tras la decisión de Indiana de irse a vivir con su papá.

Micaela Viciconte habló del conflicto judicial de Fabián Cubero y Nicole Neumann.



En una charla con Intrusos, Mica Viciconte se refirió al conflicto legal con una frase contundente. “Desconozco. Y es un tema que tienen que resolver ellos. Tiene que accionar la Justicia cuando los grandes no pueden llegar a un acuerdo”, sostuvo.



“Cuando se suben fotos del otro lado, no pasa nada. Cuando viene de nuestro lado, somos unos hijos de m… Somos vengativos, buscamos generar conflicto. Es triste pensar que uno lo hace a propósito”, agregó Mica Viciconte.



En todo este escándalo quedó en el medio el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera. En ese marco, la modelo habló con la prensa y dejó una fuerte frase que muchos atribuyeron a una especie de palito para Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Nicole Neumann estalló contra Mica Viciconte y Fabiá Cubero.



“Todo bárbaro, súper como se vio. Disfrutando mi casamiento, la pasamos bomba. Yo vivo mi vida”, expresó sobre su casamiento, aunque luego estalló cuando le preguntaron por su hija Indiana. “¿Para qué me siguen preguntando sobre cosas que saben que yo no contesto?”



“Se habla mucho de todo. Se dicen muchas mentiras. Y yo no tengo por qué estar aclarando mentiras ni haciéndome cargo de la mierda de otras personas. Vivo mi vida feliz y punto. No tengo nada más para decir”, cerró Nicole Neumann.