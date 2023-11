Mica Viciconte habló sobre la supuesta crisis económica que enfrenta: "Es una falta de respeto para..."

En las últimas horas, un famoso medio de comunicación compartió información sobre la vida personal de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Según el medio, la pareja está atravesando un duro momento económico y, por esta razón, la modelo tuvo que vender los premios que ganó en la tercera edición de MasterChef Celebrity.

La influencer no pasó por altos estos comentarios y este martes aclaró su situación económica a través de sus historias de Instagram (@Micaviciconte). "Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi esta nota y es un papelón, muy poco serio subir una nota así. Decir que yo estoy pasando por una crisis económica es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes", empezó diciendo la modelo.

Esto fue lo que dijo Mica Viciconte sobre los rumores de una crisis económica

Y después dejó en claro: "No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de MasterChef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?".

"A veces, el error de muchos es pensar que, porque trabajamos en la tele somos millonarios y tenemos un sueldo tremendo, y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos", contó la panelista de Ariel en su salsa.

Mica Viciconte participó en MasterChef Celebrity.

"La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila", concluyó Mica Viciconte en el video.