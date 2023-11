La increíble reacción de la gente al ver a María Becerra y Bizarrap en la alfombra roja de los Grammy Latinos

Los creadores de contenido de Getty Images están presentes en todos los eventos principales de entretenimiento a nivel mundial, desde ceremonias de premios hasta semanas de la moda y festivales de cine, cubriendo 70.000 eventos de entretenimiento al año.

Para la cobertura de la edición de los Grammy Latinos de esto año, en donde Bizarrap se quedó con tres premios, Neilson Barnard, Director Senior de Fotografía de Entretenimiento en Getty Images, nos cuenta sobre el detrás de cámara y su experiencia al fotografiar a algunas de las estrellas más importantes de Argentina y el resto de América Latina.

BIzarrap se quedó con tres Grammy Latinos.

"Para mí, el mejor momento de la noche fue pensar que no íbamos a poder fotografiar a Karol G, que acababa de ganar el premio al mejor álbum del año, porque la habían sacado del escenario por una puerta lateral. Como era el último premio de la noche, empecé a caminar de vuelta a nuestra sala de edición, cuando me tropecé literalmente con Karol G, que estaba siendo felicitada por la Persona del Año, Laura Pausini, cuando estaba a punto de marcharse y antes de que se la llevara la seguridad, conseguí disparar un par de fotogramas captando una imagen animada y divertida de las dos ganadoras", reveló el profesional.

Karol G ganó el Grammy Latino a Mejor álbum del año.

Pero claro, no todo es color de rosas y hubo algunos momentos un tanto embarazosos. "Lo más incómodo fue cuando intenté acercarme al artista Feid entre bastidores, y cada vez que le encaraba y me acercaba la cámara al ojo, me daba la espalda", adelantó Barnard. "Resulta que quería que le pidiera una foto en español y no en inglés, lo cual es comprensible. Menos mal que me di cuenta y se lo pedí correctamente, pero fue un poco incómodo para mí", aseguró el trabajador de Getty Images.

La presencia de Bizarrap y María Becerra cautivó a todo el mundo

"El recibimiento cuando María Becerra pisó la alfombra roja fue multitudinario. Es una joven muy guapa y llevaba un look muy atrevido y unos tatuajes muy llamativos, así que por supuesto todos los fotógrafos empezaron a hacer mucho más ruido para llamar su atención, casi tanto como cuando Shakira caminó por el backstage, ella también cortejó a muchos de los otros artistas deseándole buena suerte antes de su actuación y por lo que pude escuchar, al público también le encantó", recordó sobre la ceremonia y la llegada de La Nena de Argentina.

María Becerra revolucionó la alfombra roja de los Grammy Latinos.

"En cuanto a Bizarrap, ganador de la canción del año con Shakira, fue sin duda alguien que estaba rodeado de todo el mundo que quería hablar o hacerse selfies con él. Era difícil acercarse a él con toda la seguridad y los simpatizantes. Fue una buena noche para los artistas argentinos", contó Barnard sobre el argentino que se quedó con tres premios.