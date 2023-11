Timo, la banda colombiana nominada a los Grammy Latinos: "Estamos muy felices"

Timo es una agrupación musical del género Pop originaria de Bogotá, Colombia, creada en el año 2019. Los colombianos tuvieron su debut en Argentina el pasado domingo con un show impactante en La Tangente.

El trío conformado por Andrés Vásquez, Alejandro Ochoa y Felipe Galat tuvo su debut en estas tierras y se mostraron muy emocionado de poder haber realizado esta gira por Sudamérica.

"Estamos muy felices de estar aquí en Argentina por primera vez. El público argentino nos dejó muy felices. Son gente muy entregada, muy apasionada. Saltaron la mitad del concierto", respondió Felipe a MDZ todavía emocionado tras el show en La Tangente.

Esta es la primera gira de la banda por lo que las emociones están latentes. "El primer lugar que salimos fue a Ecuador, fue a Quito. De repente nos invitaron a México, Costa Rica y Guatemala, pero no era como estar en una gira porque había tiempo de separación entre los viajes. Luego sí con nuestro disco "Estemos donde estemos" empezamos esta gira que nos ha hecho conocer mucho y estamos más que agradecidos", contó Alejandro.

Andrés Vásquez, Alejandro Ochoa y Felipe Galat forman Timo.

"Ahorita vamos a descansar unos día en Bogotá y luego salimos para Venezuela, vamos a tocar en Caracas, en Maracaibo. Y después de ahí salimos para España, para Sevilla, porque estamos nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista", agregó Alejandro sobre esta distinción que competirán con Borja, Conexión Divina, Ana Del Castillo, Natascha Falcão, Gale, Paola Guanche, Joaquina, Leon Leiden y Maréh.

A solo cuatro años del comienzo de la banda, lograr estar nominados en los Grammy Latinos sin dudas que es un logro indescriptible para la banda. "No lo esperábamos con tanta contundencia. Diría que tal vez nuestro equipo lo esperaba con muchas más ansias que nosotros tres. Nuestro manager ni siquiera se levantó a verlo porque no tenía tanta esperanza, pero cuando se enteró se puso a llorar. Nos llamó y dijo llorando, "ya voy para allá". Ahí fue cuando de pronto yo me di cuenta de que esto es algo muy serio", dijo Felipe por su parte.

Timo competirá en los Grammy Latinos a Mejor artista nuevo.

"Solo el hecho de estar ahí es un gran honor porque hay grandes artistas que han pasado por esa categoría. No solo estamos compitiendo contra grandes artistas, no solo en esa categoría, sino en general está lleno de artistas que admiramos, artistas con muchísimo recorrido", contó entusiasmado Andrés.

Morat y Juanes, dos coterráneos de ellos, también actuaron el fin de semana en Argentina, en el Movistar Arena el sábado y en el Gran Rex el domingo, respectivamente. "Fue una jornada muy colombiana y pudimos ir a verlos. Suenan salvaje, son 100 % una referencia para nosotros", explicó Andrés. Andre´s Va´squez es uno de los cantantes de Timo.

Alejandro, por su parte, explicó que "Juanes es un ídolo para nosotros. Nosotros estaríamos más que felices de poder algún día sacar una canción con Juanes. A los Morat sí los conocemos personalmente y también son una gran referencia. Ojalá algún día podamos acercarnos".