Este fue el rating que hizo Fernando Dente con L-Gante como invitado a su programa

Fernando Dente recibió este martes por la noche al cantante de cumbia 420, L-Gante. El artista brindó un show en Noche al Dente con sus temas más conocidos y se sinceró acerca de su vida personal y musical.

"Es un bajón. Hoy en día hay muchos pibes que capaz que caer preso lo ven como algo piola, sabés que hay. Y nada, creces y que te pase eso te das cuenta que te perjudica un poco. Yo, por ejemplo, algunas cosas me quita, algún par de prejuicios, críticas siempre, olvidate. Encima que es un caso que ninguno está resuelto, no fui condenado ni culpable. Quizás me perjudica en que me teno que estar enfocando en arreglar esos problemas y tendría que estar en la música a full o en mi familia", contó L-Gante acerca su detención a principios de junio. El cantante recuperó la libertad en los primeros días de septiembre.

El cantante reflexionó sobre su detención este año. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Asimismo, la mamá del músico estuvo presente en el programa de Fernando Dente y contó algunas anécdotas de la infancia de su hijo. La madre del cantante reveló que "le hacía la pata" al cantante a sus 13 años: "De repente se juntaban las chicas y entonces teníamos que salir corriendo con una por un lado".

La participación de L-Gante en Noche al Dente le valió al programa 3,9 puntos de rating. Fue el tercer programa más elegido de América TV, pero no logró ingresar al top 5 de los programas más vistos. La única propuesta televisiva de este canal que pudo ocupar un puesto en la lista de rating, fue el Bailando con 8,2 puntos.

El programa de Fernando Dente fue lo tercero más visto en América TV. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Nuevamente, Telefe se consagró como el canal más elegido de la jornada con tres programas: Got Talent, con 10,2 puntos de rating; Traicionada, con 9,2 puntos; y Telefe noticias, con 8,8 puntos.