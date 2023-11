La dolorosa noticia que recibió Manu Urcera horas antes de su boda con Nicole Neumann: “No me salen las palabras”

Tras un noviazgo intenso, de apenas dos años, Nicole Neumann cristalizó en una realidad su sueño de casarse con José Manuel Urcera, en una ceremonia legal que se desarrolló en la capital de Neuquén, el pasado miércoles. Además, los tortolitos disfrutaron de una pequeña celebración.

Tras firmar la documentación burocrática en un registro civil, la modelo y el piloto de automovilismo se dirigieron a una exclusiva bodega de esa zona, donde los esperaron unos sesenta invitados para un almuerzo a pleno sol de una tarde primaveral ideal.

Claro que unos días antes de semejante acontecimiento, el dolor golpeó las puertas del corazón de Manu, porque uno de sus grandes amigos, y también corredor de automovilismo, perdió la vida en un accidente en la ruta 205, lo que le causó una angustia mayúscula.

En Socios del espectáculo aportaron más datos del triste desenlace del piloto Agustín Herrera, dado que Mariana Brey informó: “Es un gran amigo de Urcera, que estaba invitado a la boda y no pudo ir. Urcera le hizo un homenaje un fin de semana en una carrera, con un pájaro con el que ploteó todo su auto homenajeando a su amigo”.

En esa narración, la panelista añadió más sustento de las secuelas emocionales que se activaron en el alma del nuevo marido, el tercero, de Nikita: “Fue una de las cosas más tristes y, tal vez para él, llegando en esta instancia tan feliz de su vida, es la pérdida de este amigo en un accidente automovilístico”.

El posteo de Urcera para su amigo fallecido.

Asimismo, el propio José Manuel saltó a Instagram para dedicarle un posteo muy conmovedor a su amigo: "Sin palabras. Escribí y borré 200 veces por que no me salen las palabras. Un pibe que encaraba la vida con la misma garra que manejaba. Me quedo con tus palabras de afecto, con las charlas que compartimos y enojado por no haberte dicho más el aprecio y admiración que te tenía. Te vamos a extrañar amigo. Un gran abrazo Chapu".