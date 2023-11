Silvestre relató el horror: cómo fue el asesinato de su hijo a manos de su madre

Si bien su nombre real es José Luis Rodríguez, desde hace décadas todos lo conocemos como Silvestre. Lleva 53 años dentro de la música, y todos saben de sus éxitos. Sin embargo, detrás de su historia profesional se teje una muy cruda experiencia de vida: la muerte de su hijo, a manos de su esposa.

Después de pasar por conflictivas separaciones que incluyeron escándalos y el distanciamiento de sus hijos y nietos -con quienes ahora parece haberse acercado-, la vida vuelve a sonreírle a Silvestre después de tantos golpes. Y es que volvió a confiar en el amor y reside en Salta desde hace ya 12 años, donde tiene su propio programa.

Entrevistado por Tatiana Schapiro de Infobae, la periodista le preguntó con mucho respeto por la pérdida de su hijo siendo muy chico. "Sí, tenía 19 años. Para mí fue una trompada tan fuerte que quedé grogui más de un año", respondió el actor y cantante.

Luego confesó cuál fue su cable a tierra en ese durísimo momento: "Me salvó mi trabajo. El contacto con la gente, que te obliga a estar bien arriba de un escenario, eso fue la mejor terapia que tuve después de ese acontecimiento tan grave".

Matías, el hijo de Silvestre, tenía apenas un año y tres meses, pero su pareja, la madre de su propio hijo, lo asesinó y luego de suicidó. "Ella tenía problemas psicológicos gravísimos que yo me empecé a dar cuenta tarde. Le pagué el psiquiatra más caro de Buenos Aires. La llevaba, la traía", siguió explicando.

Y recordó una anécdota con aquel psiquiatra: "Me acuerdo como si fuera hoy que una vez la voy a buscar, yo siempre la esperaba abajo en el auto, subo, entro al consultorio, espero en la sala de espera. Sale Marta y detrás sale el psiquiatra y me mira y la mira a Marta. Claro, yo era más chico. Me dice: '¿Vos sos el marido de ella?' Le digo que sí. Y el tipo hace un gesto que me quedó para toda la vida. Mal por él porque tendría que haber tenido una charla conmigo. No lo hizo. No puede revelar el secreto profesional pero ante un acontecimiento como ese".

Silvestre contó la cruda experiencia que tuvo a los 19 años, cuando perdió a su hijo.

"Hubiera sido vital que el tipo dijera: 'Señores, esta señora no estaba bien'. Yo jamás la culpé eh. Jamás le guardé rencor a Marta. En un momento de lucidez. Ya estábamos separados por algunos incidentes. Ella escribe una carta de puño y letra reconociendo lo mal que se sentía, lo mal que estaba, y entregándome a mi hijo para que se venga conmigo. Y yo en ese momento vivía con ella o la casa de mi vieja. Me fui con mi hijo a la casa de mi vieja. A la semana se presenta y hace una denuncia por rapto. No voy a entrar en detalles, la Justicia argentina tiene falencias que realmente son lamentables. Cuando está de por medio la vida de alguien es lamentable", agregó.

Luego Silvestre relató el momento de la muerte de su hijo: "Hasta que descubren el lugar donde estaba, se lo llevan. Y al mes o a los quince días, recibo una llamada de Marta a las once y media de la noche, me dice: 'José, vení a buscar al nene'. Le digo: 'No, a esta hora no, iré mañana'. A la mañana mi abogada me dice: 'Andate con dos testigos'. Llegué tarde. Lamentablemente llegué tarde". Silvestre junto a su hijo Sebastián y su nieta Sol, con quienes se reencontró después de años.

El cantante describió la situación como "muy dura". Y agregó: "Todavía tengo la foto del cuadro que vi y, bueno, aquí estoy. He sobrevivido a ese momento tan duro. Nunca hice terapia. Que me perdonen los psiquiatras y terapeutas, no creo".

Silvestre confesó que ese momento nunca desaparece, que "está en el rígido que todos tenemos". Y cerró: "No es que todos los días estoy pensando en eso porque me volvería loco".