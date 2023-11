La pelea sin filtros de Flor Vigna con el notero de LAM

Luego de lo que fue su conflicto con Lourdes Sánchez en el Bailando, Flor Vigna no pudo escaparle al escándalo en una nota con LAM, más precisamente con el cronista Santiago Sposato.



El periodista del programa que conduce Ángel de Brito intentó en reiteradas ocasiones hablar con la pareja de Luciano Castro, la acusó estar “esquiva”, hasta que finalmente logró su objetivo, aunque con no muy buena onda.



“Me molesta que me den y me den. Como que a veces digo: ‘Yo no molesto a nadie, pero… ¿vamos a hablar de algo lindo mejor?”, expresó Flor Vigna a modo de reclamo. “Te cuento otras cosas que pasaron”, agregó ella. Sin embargo, no supo qué tema abordar, lo que motivó a Santiago Sposato a escarbar más sobre su malestar.



“A mí no me gusta tanto hablar con vos, porque yo te digo de buena forma que no quiero y vos venís con una cámara y me perseguís a un lado y al otro”, le dijo Flor Vigna al cronista de LAM, el ciclo de América.



“Está bueno hablar de que a veces cuando una persona prefiere hablar de cosas lindas, venga alguien con una cámara y un micrófono a pedirte que digas algo feo. La otra vez me mataste. Por lo general, vos sos un amor detrás de cámara, pero así siempre preguntás cosas para quilombo”, añadió la bailarina y cantante.



“Pero yo no inventé nada. ¿O sentís lo contrario?”, se excusó Santiago Sposato. “A veces sos duro. Pero, además, si querés que hablemos de respeto y 2023, está bueno que, si una mujer te dice que no quiere dar una nota, no hacerla”, le replicó Flor Vigna.

Flor Vigna y Santiago Sposato. Foto: captura de TV.



“Dijiste que estaba esquiva y es claro que prefiero estar con mi gente que dar una nota sobre un quilombo que inventaron y sobre un montón de cosas que pasan detrás de cámara que no puedo decir”, amplió en su explicación la bailarina, cantante e influencer.



“Prefiero no hablar de quilombos porque algún día prefiero ser reconocida como bailarina, como cantante, como otra cosa, y el quilombo te mata”, concluyó Flor Vigna en su tenso cruce con LAM.