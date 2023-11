El último escándalo de la familia Caniggia: cómo fue la pelea todos contra todos

La familia Caniggia sigue sumergida en escándalo tras escándalo. Y es que, luego de la ruptura entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, no solo ellos se distanciaron sino que también sus tres hijos -Charlotte, Alex y Alex-. Todo esto generó una fuerte grieta, que ahora volvió a tener un nuevo episodio.

Este capítulo tuvo lugar en DDM, el programa de Mariana Fabbiani por América TV. Allí, Sofía Bonelli, actual pareja de Claudio Caniggia, se cruzó fuertemente con el abogado de Mariana Nannis, Carlos Broitman, en plena comunicación telefónica.

Cabe recordar que la mediática hizo fuertes acusaciones sobre el exfutbolista, incluyendo denuncias legales y un proceso judicial. Pero claro, la novia de la gloria de la Selección Argentina no se quedó callada ante estos dichos y disparó sin piedad.

“Lo estaba escuchando al abogado de Mariana Nannis. Y claro que estoy implicada en la causa yo también, porque están hablando de mi pareja y de su familia”, comenzó diciendo la modelo, visiblemente molesta con la situación.

Luego, apuntando directamente contra el letrado, continuó: “Cómo no voy a salir a contestar todas las barbaridades que está diciendo este señor. Además, es terrible trucho este tipo, es una persona que defiende a mafiosos, sos un desastre Carlos Broitman”.

La indignación de Sofía Bonelli fue subiendo de nivel, devolviendo duras acusaciones contra el abogado de Mariana Nannis: “Tenes ensobrado al fiscal de la causa, no pudieron peritar ningún teléfono, tenés todas fotos truchas de tratamientos estéticos que se hizo ella en una clínica y tengo todo el historial médico. Dejá de mentir”.

Claudio Caniggia y Mariana Nannis, una guerra que no parece dar tregua.

Luego de que elevaron a juicio oral la causa de Mariana Nannis contra Claudio Paul Caniggia, la modelo no se guardó nada y disparó: "No dejan peritar los teléfonos de ella, de todas las testigos hay una sola".