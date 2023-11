Cómo reaccionó Caramelito Carrizo al nuevo anuncio de romance de Coco Sily

Hace algunos días, Coco Sily anunció públicamente su nuevo romance, luego de su precipitada ruptura con Cecilia "Caramelito" Carrizo, quien decidió dalr una nueva oportunidad a su historia de pareja quien fue durante muchos años su esposo. Y ahora, la conductora reveló cómo tomó la noticia de la nueva relación del humorista.

Más allá de que Coco Sily no reveló la identidad de su novia, el actor enfatizó en diálogo con Intrusos (América): “La verdad es que es un regalito del universo esto que me está pasando ¡Estoy súper feliz! Dios cierra una ventana y abre una puerta”.

Caramelito Carrizo y Coco Sily hablaron sobre su presente sentimental. Foto: Captura TV.

En tanto que Caramelito Carrizo expresó en diálogo con el mencionado ciclo de chimentos:“Me enteré que está de novio y me alegro mucho por él. Es una persona a la que quiero mucho, y él me quiere mucho a mí”. A su vez, la animadora destacó que mantiene un diálogo sobre temas laborales con su expareja ya que trabajan en la misma radio, y que no quedaron tensiones entre ambos. “Nunca fue incómodo, todo lo contrario. Compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien qué le pasaba al otro, acompañándonos en esos momentos y todo fue realmente muy lindo y muy bueno”, remarcó.

Por otro lado, más allá del actual romance de Sily, Carrizo contó que está muy bien con su pareja tras la nueva oportunidad que decidieron darse.

Coco Sily y Caramelito Carrizo estuvieron algunos meses en pareja, pero la relación terminó precipitadamente. Foto: Instagram @cocosilyok.

Mientras tanto, sobre la actual novia de Coco Sily, Karina Iavícoli detalló en Intrusos: “La chica tendría aproximadamente 40 años. La parte loca de la historia es que trabaja en la emisora (de radio). Va los jueves. Tiene un estilo fitness y hace una columna, no me saben decir si en el programa de él (Sily) o en otro. Pero la conoce a Cecilia y se cruzan”.