L-Gante contó quién es el amor de su vida: ¿Wanda Nara o Tamara Báez?

En el último tiempo, la vida de L-Gante se volvió muy vertiginosa, tanto por sus conflictos judiciales, que lo tuvieron detenido casi tres meses, como por sus vaivenes amorosos con Wanda Nara y con Tamara Báez, la madre de su hija.



En su visita a la mesa de Juana Viale, el cantante de cumbia 420 no pudo hacer demasiado para evitar que se hablara de este tema, aunque él se mostró muy abierto, incluso para confesar quién fue el gran amor de su vida.



“Tuve unas complicaciones con el amor”, expresó L-Gante cuando Juana Viale le preguntó cómo le estaba yendo en el amor, claramente con la intención de preguntarle por Wanda Nara, con quien tuvo un fogoso romance de meses.



“Sí, no sé qué pasó. Se me juntó el ganado. Me pasó un montón de veces. Más quilombo en la celda 4 que afuera”, contestó con picardía el cantante de cumbia 420. “Mi vida es una peli”, aseguró después.



“¡Pará! Quiero saber cuántos amores tuviste”, le dijo Luciana Geuna, también invitada por Juana Viale en su regreso a la televisión, con sus almuerzos de los domingos en la pantalla de Canal 13.

L-Gante y Tamara Báez.



Ante tamaña pregunta, L-Gante no se mostró para nada dubitativo al momento de contestar, sino que más bien fue contundente. “Amores, amores… Uno”, respondió inicialmente el cantante.



“¿Quién?”, repreguntó Luciana Geuna. “La madre de mi hija. Por eso tuvimos una hija”, contestó, con firmeza, L-Gante. “Por ahora estoy tranqui. No quiero pensar nada ni decretar nada. Aprovecho para aclararlo”, aclaró luego.