L-Gante comparte un video mostrando cómo fueron sus días en la cárcel

L-Gante compartió en sus redes sociales un video para anunciar la presentación de Celda 4, su nuevo disco que compuso mientras estuvo privado de su libertad. El show será el próximo 20 de noviembre en el Luna Park.

En las imágenes se puede ver al músico recreando cómo fueron sus días en la cárcel. "Los quiero mucho, pronto Celda 4, el álbum", escribió junto a un audiovisual de dos minutos.

"Siempre me expresé con la música. El arte influyó en mi vida de manera positiva incluso en mi público a pesar de mis canciones crudas y reales. Mi mensaje para la sociedad no estaba en mis letras, sino en el mensajero, el portador de una buena energía", se lo escucha decir a L-Gante en voz en off mientras se encuentra matando el tiempo en una celda.

"Muchos pibes como yo quieren estar en un estudio de grabación. Cantando cumbia. Les traje esperanza, les desperté la fe", sumó el artista. "Les mostré que podrían creer en alguien y era en ellos mismos. Desde que me di a conocer hasta hoy pasaron muchas cosas buenas, pero también malas. Quisieron hacer creer que era una mala persona, trataron de vincularme políticamente, intentaron hacerme quedar mal con mi gente, quisieron encerrarme, silenciarme, cancelarme y apagarme. Pero no pudieron", agregó.

"Extrañé a mi hija, a mis amigos y extrañaba compartir con ustedes mi música. Por eso nos volvemos a ver el 20 de noviembre en el Luna Park. Nunca podrán apagar esta gran familia. Mi mafilia. Los quiero mucho. De parte de Elián, el L-Gante", concluyó.

Recordemos que L-Gante fue liberado el pasado 8 de septiembre tras permanecer más de tres meses detenido en la DDI de Quilmes. La Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes le revocó el arresto domiciliario y le confirmó la prisión preventiva luego de que el fiscal Raúl Villalba y los defensores de las víctimas apelaron la liberación. A pesar de esto, la decisión de los jueces no implicó que el músico debiera volver a prisión, ya que la medida fue apelada y la causa continúa en la Justicia.