Roberto Musso, cantante de El Cuarteto de Nos: “Es el mejor momento en la historia de la música uruguaya”

Este sábado, en el Parque de la Independencia de Rosario, se realizó una nueva edición del Festival Bandera. Con una extensa grilla de artistas que encabeza No Te Va Gustar, Julieta Venegas, El Cuarteto de Nos y Las Pastillas del Abuelo, este encuentro se desarrolla con un impactante marco de público.

Previo a su show cerrando el Escenario Sur, Roberto Musso, cantante de El Cuarteto de Nos, dialogó en rueda de prensa, en donde MDZ dijo presente, y analizó la actualidad de la música y un breve repaso por la extensa carrera de la banda uruguaya.

Este tipo de festivales suelen ser bien recibido por todas las bandas ya que además de mostrarse ante su público también pueden hacerlo para nuevas personas que fueron a ver a otra de las bandas del lineup.

El líder de El Cuarteto de Nos, confesó que armar el setlist es “una ingeniería porque hay que diseñar temas emblemáticos de la banda, sobre todo para la gente que uno quiere seducir como público nuevo, que viene a ver a otros colegas. Y también no repetirse mucho, todo eso en un set corto por lo qué hay que buscar bien las piezas. No es nada fácil”.

El Cuarteto de anós hizo un repasó por sus hits

Además de los clásicos también dicen presente “canciones de los últimos discos que realmente nos ha sorprendido cómo conectaron muchísimo con gente muy joven. Ahora venimos de una gira también por toda Latinoamérica en realidad y el 80% de la gente que nos va a ver debe tener menos de 20 años. Hay pibes de 13, 14, 15, que han conectado muchísimo con la temática de las últimas canciones”, contó Roberto Musso.

- ¿Por qué creen que pasa eso en las generaciones más jóvenes?

- Tengo varias teorías de las cuales ninguna puede ser cierta, pero bueno, capaz que hay un punto común, ¿no? Yo creo que estas últimas canciones que hablan mucho de temas más psicológicos, filosóficos, de una generación de pibes que eran preadolescentes antes de la pandemia y que salieron ahora de la pandemia al mundo real, ya siendo gente más grande, me parece que conoció muchísimo las canciones del cuarteto por ese lado, ¿viste? Y los temas que estaban en las últimas canciones, del tema de la salud mental, del tema de la búsqueda de culpables, del tema de las conspiraciones y la paranoia y todo eso, me da la impresión que puede ser por ahí que han enganchado mucho.

- Ustedes son una banda que tocan por todos lados. ¿Qué tiene en especial, qué tiene diferente el público de nuestro país cada vez que vienen a tocar acá?

- Bueno, la forma de sentirlo visceralmente y emocionalmente es particular, no lo voy a descubrir yo, realmente, lo debe decir cualquier artista internacional que viene. También venir de Uruguay a Argentina, no tenemos tanta diferencia, en realidad, compartimos todos los códigos, el lenguaje, pero yo creo que cualquier artista internacional que venga afuera del Río de la Plata les va a decir que es un público que vive el show con una intensidad increíble. El Cuarteto de años cerró el Escenario Norte del Festival Bandera

- ¿Del lineup del festival hay algún artista que tenga más atención, que venís escuchando?

- Con Las Pastillas del abuelo tenemos una gran relación, con No te va gustar ni hablar. Julieta Venegas, que está tocando ahora, creo, también, incluso ella fue un poco la madrina de Él cuarteto en México, cuando salió Raro, así que hay un montón de conexión emocional también.

- La música uruguaya está en un gran momento… La Vela Puerca, No te va gustar y ustedes, por mencionar algunas.

- Yo creo que mis colegas van a estar de acuerdo conmigo: es el mejor momento por lo menos de exportación y en particular del rock. Hemos sido las tres bandas que hemos salido más, digamos, yo no veo otro momento de la historia en la cual el rock uruguayo haya sido más convocante fuera de las fronteras que estos últimos diez años.