Eva Bargiela contó cómo padece su mediática separación de Facundo Moyano

Son días muy movilizantes para Eva Bargiela, porque mientras cumple su sueño de ser parte del Bailando 2023, le toca atravesar un duro momento: su separación de Facundo Moyano. Dos eventos que se dieron casi al unísono y que la modelo tiene que aprender a congeniar.

Eva Bargiela está triste, no se esperaba este final para su relación con Facundo Moyano, luego de dos años de matrimonio. Tampoco, que él ventilara en la televisión que estaban separados, una decisión que hubiera deseado comunicar en conjunto.

La modelo se sintió traicionada pero tiene que hacer de tripas corazón, mostrar su mejor cara en la pista de baile del programa de Marcelo Tinelli y padecer el precio de la fama y de la exposición: desnudar sus miserias ante millones de personas y que su vida privada sea tema de conversación.

Y en la última gala de eliminación, Eva se sinceró con el conductor sobre cómo transita este momento de duelo que la encuentra en su máximo pico de fama y visibilidad. “La verdad es que acá no termino de estar mal con una cosa que ya estoy mal por otra porque estamos en la cuerda floja”, arrancó la participante, en referencia al flojo puntaje recibido.

Bargiela cumple su sueño de ser parte del Bailando 2023. Instagram 2023.

Luego, cuando Marcelo Hugo fue al hueso e indagó sobre sus temas personales, Eva Bargiela no dudó en ser completamente sincera: “Es difícil porque, en lugar de ser un ámbito de esparcimiento, acá me recuerdan todo el tiempo y están metiendo el dedo en la llaga. Pero bueno, ya está, cosas que pasan”.

“Estoy mal y quiero venir acá a pasarla bien y distraerme. Es divertido hablar de la vida de los demás; pero cuando te toca a vos, no está tan bueno”, se quejó la ex del dirigente sindicalista, alicaída. A lo que el conductor le marcó que con cosas que “no se pueden parar”. “Acá todos hablamos de la vida de todos”, reconoció.

Facundo Moyano y Eva Bargiela estuvieron casados dos años. Instagram Eva Bargiela.

El día en el que Facundo Moyano oficializó su separación en TV

El 21 de septiembre, Facundo Moyano estuvo como invitado en el programa Verdad/Consecuencia (TN), y allí oficializó su separación de Eva Bargiela. “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le consultaron, entonces algo molesto, Moyano respondió: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar”.

Sin dar detalles sobre la fecha de la separación, ni los motivos de la ruptura, Facundo Moyano dejó constancia así del final de la relación con Eva Bargiela, que había comenzado en 2018 y había dado un importante paso con el casamiento de ambos en octubre de 2021.