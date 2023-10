Nazarena Vélez denunció que Jorge Rial la extorsionaba y cómo le perjudicó su carrera

Nazarena Vélez aceleró a fondo e iluminó una época muy oscura de su trayectoria, en la que padeció de maniobras espurias y repudiables de Jorge Rial. Al menos por su testimonio, la actriz sufrió de extorsiones del conductor durante el apogeo de Intrusos.

La actriz sacó a flote esa trama de antaño en LAM, durante el análisis del ciclo sobre algunas estrategias espurias de algunos periodistas. En ese sentido, Ángel de Brito aclaró su postura frente a ese tipo de accionar y aseguró: “Algunos programas extorsionaron aunque la mayoría no”.

En pos de diferenciar al formato de América se construyó un debate entre las panelistas, hasta que Nazarena levantó la mano y exteriorizó su traumática experiencia con el padre de Morena Rial. Una táctica del comunicador que ya se había revelado en otras ocasiones.

La madre de Barbie Vélez explicó con total seguridad lo que transitó: “¡A mí me lo han hecho! ¡Claro! ¡Mil veces!”. Al escuchar a su compañera, Ángel procuró profundizar y le preguntó: “¿Y cómo era el mecanismo?”. Eso activó en Nazarena el testimonio pormenorizado de los manejos de Rial.

Así, Vélez explicó todos los movimientos que realizaba el creador de Intrusos: “Fundamentalmente me pasaba con Jorge, acá en América. Me decía: ‘No vayas a BDV, no vayas a lo de Viviana”. Un entretejido singular, que acorralaba a la actriz en una telaraña de prohibiciones.

Nazarena contó el calvario que vivió con Jorge Rial.

Así, la angelita reconoció que todo el accionar de Rial atentó contra el desarrollo de su profesión:“Y si no haces esto, era: ‘Te hago mier…’. “Me “sugería” a los programas que tenía que ir. No tenía que ver con el dinero, pero si tenía que ver con mi carrera”.